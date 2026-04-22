Xàtiva iniciará las obras del Centre Raimon antes del verano con la ayuda de un millón otorgada por Diputación

Archivo - Futuro Centre Raimon d'activitats culturals (CRAC) en el Reial Monestir de Santa Clara en Xàtiva (Valencia) - AYTO XÀTIVA - Archivo

VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Xàtiva (Valencia) prevé iniciar las obras del Centro Raimon de Actividades Culturales (CRAC) antes del verano tras la aprobación, por parte de la Diputació de València, de una partida de un millón de euros para el proyecto de rehabilitación del Real Monasterio de Santa Clara.

La propuesta ha obtenido la máxima puntuación técnica entre los 63 proyectos presentados, lo que le ha permitido conseguir también la mayor subvención prevista dentro del Plan de Recuperación de Patrimonio Valenciano impulsado por la corporación provincial: 1 millón de euros.

Para el consistorio, "este reconocimiento por parte de la institución provincial pone en valor la solidez y la calidad de una iniciativa estratégica para la ciudad, que combina la recuperación patrimonial con la creación de un espacio cultural de referencia".

Además, gracias a esta subvención, el Ayuntamiento de Xàtiva prevé iniciar las obras antes del verano, puesto que el proceso de contratación se encuentra "muy avanzado, lo que permitirá acelerar la puesta en marcha de una actuación largamente reivindicada".

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha destacado que "esta subvención indica la gran calidad de este proyecto". "Vamos a tener un centro cultural de referencia diseñado por dos de los mejores arquitectos valencianos, como son Carlos Campos y Ramon Esteve", ha celebrado.

En este sentido, Cerdà ha remarcado que "avanzamos en un proyecto que es estratégico para esta ciudad, ya que combina la recuperación de nuestro patrimonio, la promoción cultural y también la proyección externa de Xàtiva".

VALORES HISTÓRICOS Y PATRIMONIALES

La intervención prevista contempla la rehabilitación integral del conjunto de Santa Clara, respetando sus valores históricos y patrimoniales, adaptándolo a nuevos usos vinculados a la cultura contemporánea, con espacios para exposiciones, actividades escénicas y programación cultural estable.

Desde el Ayuntamiento remarcan que esta subvención otorgada por la Diputación "se contrapone con la decisión de la Generalitat Valenciana, que ha cancelado unilateralmente la subvención vinculada a este proyecto, además de iniciar el procedimiento para reclamar el retorno íntegro de los cerca de 400.000 euros ya invertidos".

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Xàtiva "ya ha presentado las correspondientes alegaciones para defender la continuidad del proyecto y la validez de las actuaciones ejecutadas", avanzan.