Xàtiva volverá al Renacimiento con una Fira Borja que se amplía a dos fines de semana - AJUNTAMENT XÀTIVA

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Xàtiva (Valencia) celebrará del 30 de octubre al 8 de noviembre la quinta edición de la Fira Borja, una cita "cultural, turística y gastronómica que este año da un importante salto cualitativo y cuantitativo al ampliar por primera vez su programación a dos fines de semana".

La concejala de Turismo, Raquel Caballero, ha explicado durante la presentación del evento que "el objetivo principal continúa siendo ampliar y enriquecer progresivamente esta feria, sumando año tras año nuevas propuestas musicales y actividades relacionadas con la familia Borja y, sobre todo, con la época en la que vivieron".

Entre las principales incorporaciones de esta edición destacan el I Concurso Nacional de Música Antigua Fira Borja, dirigido a jóvenes intérpretes, una ruta sonora que permitirá acceder a espacios patrimoniales habitualmente cerrados al público, una actividad divulgativa para descubrir el funcionamiento del órgano y el primer Torneo de Ajedrez Fira dels Borja.

La música antigua continuará siendo uno de los principales ejes de la Fira Borja, con una programación que este año incorpora una de sus novedades más destacadas: el I Concurso Nacional de Música Antigua Fira Borja, organizado por el Ayuntamiento de Xàtiva y Joventuts Musicals de la Costera, con el patrocinio de Caixa Popular.

La competición está dirigida a jóvenes intérpretes que cursan estudios musicales y pretende abrir un espacio de participación para edades tempranas, un ámbito en el que, según ha explicado la concejala, prácticamente no existen concursos especializados en música antigua.

El certamen ha recibido 19 inscripciones distribuidas en tres categorías: ocho participantes de hasta 13 años, ocho de hasta 17 años y tres de hasta 25 años. Los inscritos proceden de diferentes puntos de la geografía española, como Valencia, Alicante, Albacete, Sevilla, Madrid, Murcia y Barcelona, así como de Ámsterdam, lo que otorga una dimensión internacional a esta primera convocatoria.

"Estamos muy orgullosos de la acogida que ha tenido este concurso, porque hemos conseguido atraer a jóvenes intérpretes en una especialidad en la que la mayoría de certámenes están dirigidos a alumnado de grado superior. Además, contamos con participantes de diferentes ciudades españolas e incluso de Ámsterdam, lo que demuestra la capacidad de proyección que está adquiriendo la Fira Borja", ha señalado Caballero.

La semifinal del concurso tendrá lugar el sábado 31 de octubre, a las 10 horas, en el salón noble del Antiguo Hospital, mientras que la final se celebrará el domingo 1 de noviembre, a la misma hora y en el mismo espacio, con la actuación del catedrático de música antigua Andrés Gómez Rueda.

La programación musical comenzará el viernes 30 de octubre, a las 20 horas, con el concierto inaugural 'El arte de la variación', en la iglesia de Sant Feliu, protagonizado por el organista Arturo Barba, catedrático del Conservatorio Superior de Música de Valencia, y el violinista Fernando Pascual, catedrático del Conservatorio Superior de Música de Castellón. La actuación estará acompañada de una degustación de dulces tradicionales.

El sábado 31 de octubre, también a las 20 horas, el convento de Sant Domènec acogerá el concierto 'Santa María, música en tiempos de Jaime I', a cargo de Capella de Ministrers, bajo la dirección de Carles Magraner, con la participación de Laia Blasco, Eduard Navarro y Nacho Jordà.

Otra de las grandes novedades será la 'Ruta sonora por palacios y conventos', que se celebrará el sábado 7 de noviembre y que combinará patrimonio y música en directo mediante microconciertos de unos quince minutos en tres espacios históricos de la ciudad.

La sacristía de Sant Agustí acogerá música medieval interpretada por Sabrina Martín Guinaldo al clavecín; la casa natalicia de Alejandro VI ofrecerá música renacentista con la soprano Carmina Sánchez y Dario González a la vihuela; y el claustro del colegio La Inmaculada será el escenario de interpretaciones medievales a cargo de Álvaro López Pérez con fídula o viola de arco.

Las actuaciones tendrán lugar a las 10:30, 11:30, 12:30 y 13:30 horas, de manera que el público podrá organizar libremente su recorrido por los diferentes espacios.

Esta propuesta, organizada también con Joventuts Musicals de la Costera, nace de la buena acogida de las experiencias de apertura de edificios patrimoniales desarrolladas en la ciudad.

"Hemos querido continuar en la línea de abrir espacios, tanto públicos como privados, que habitualmente están cerrados al público. Después del éxito de iniciativas como el Open House, hemos apostado por una actividad novedosa que permitirá descubrir estos edificios y disfrutar de conciertos de música antigua, con diferentes horarios para que cada persona pueda organizarse la visita", ha apuntado la concejala.

La programación musical se completará el domingo 8 de noviembre, a las 12:30 horas, con 'Conozcamos el órgano', una actividad divulgativa a cargo de Arturo Barba que combinará interpretaciones en directo con explicaciones sobre el funcionamiento de este instrumento y que finalizará con una degustación de cerveza artesanal, con la colaboración de La Socarrada y Er Boquerón.

VISITAS GUIADAS Y EL CLUEDO DE LOS BORJA

La vertiente turística volverá a tener un papel fundamental, con actividades que permitirán descubrir la historia de la familia Borja y su legado a través de las calles, monumentos y edificios más emblemáticos de Xàtiva.

Los días 31 de octubre y 1 de noviembre, a las 10:30 horas, se ofrecerán las visitas guiadas 'Xàtiva, ciudad natal de los Borja', dirigidas por Pablo Camarasa, con salida desde la plaza de Sant Pere y una degustación de dulces tradicionales. La visita del sábado se realizará en castellano y la del domingo en valenciano.

El sábado 31 de octubre, a las 22 horas, volverá una de las propuestas participativas más características de la Fira Borja: el juego de Cluedo 'Crimen en la ciudad de los Borja'. La actividad planteará una investigación en la que los participantes tendrán que resolver un misterioso asesinato durante el transcurso de una aparente visita guiada por la ciudad, con salida también desde la plaza de Sant Pere.

Por otra parte, el sábado 7 de noviembre, a las 18 horas, y el domingo 8, a las 11 horas, tendrán lugar las visitas teatralizadas 'La Ruta Borja', a cargo de Teatre de la Lluna. Estos recorridos, de unos 90 minutos de duración, permitirán conocer diferentes episodios y personajes de la historia de la familia mediante la interpretación teatral. Todas estas actividades serán gratuitas, pero requerirán reserva previa a través de la página web www.xativaturismo.com, ya que las plazas son limitadas.

La programación cultural se completará con dos exposiciones en el convento de Sant Domènec, que se podrán visitar desde el 21 de octubre. La primera, 'Xàtiva y los Borja', estará abierta hasta el 8 de noviembre y ofrecerá una aproximación a la historia de una de las familias más poderosas del Renacimiento. La segunda, 'Vistiendo a los Borja', se podrá visitar hasta el 5 de noviembre y mostrará una recreación de la indumentaria de la época, elaborada por la asociación Indumenta't.

Las exposiciones estarán abiertas de miércoles a sábado, de 10:30 a 14 horas y de 16 a 19 horas, mientras que los domingos y festivos se podrán visitar únicamente por la mañana. También se podrá acceder gratuitamente al Espai Borja, el centro de interpretación dedicado a la familia, que cuenta con videomapping y tótems interactivos, durante los dos fines de semana de la Feria.