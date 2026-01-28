Xenia, Sofía Gabanna y Le Parody protagonizan en el IVAM el ciclo de música en directo 'Posar la veu'

El IVAM programa las actuaciones de Xenia, Sofía Gabanna y Le Parody dentro del ciclo de música en directo 'Posar la veu' - REMITIDA IVAM

VALÈNCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Institut València d'Art Modern (IVAM) retoma el ciclo mensual de conciertos 'Posar la Veu' en el año 2026 con la actuación de la compositora, productora e intérprete castellonense Xenia el próximo sábado 31 de enero, a las 19.00 horas. La artista española-argentina Sofía Gabanna y Le Parody, el proyecto musical de Sole Parody, completan el cartel de conciertos del primer trimestre de 2026.

Xenia, natural de la Vall d'Uixó pero afincada en València, publicó su primer single como Xenia en el año 2020, a través de canciones de electrónica con matices 'dark pop'.

En 2022, lanzó su primer disco con un sonido mucho más maduro y acelerado, que no deja de lado sus raíces 'underground' y los sonidos envolventes que caracterizan su música. En su último álbum, 'Cuando las sombras se alargan', encontramos una perfecta combinación de música electrónica, reggaeton, urbano, pop o drum n bass.

El sábado 21 de febrero será el turno de la artista Sofía Gabanna, una de las figuras más atípicas de la escena musical urbana por su originalidad y sensibilidad. Hermana de la también artista Nathy Peluso, Gabanna es un muestrario de incontables sonidos folclóricos. La artista española-argentina ofrece un rap combativo, elegante, enérgico, directo y reflexivo. Unas letras cargadas de conciencia que nos hablan sobre el amor, el tiempo, la vida y la muerte.

Música y folclore se darán la mano el próximo 28 de marzo en el IVAM con Le Parody, el proyecto musical de Sole Parody, cantante y compositora española que combina en sus canciones pop oscuro, folclores inventados y electrónica.

Usando solo instrumentos que quepan en una maleta de mano (un ukelele, un sampler, un par de pedales, muchos cables), Le Parody crea canciones que suenan familiares, pero no se parecen a nada. Sole combina el manejo de sampler y pedales, mezclando en vivo las distintas capas de 'loops' que componen sus canciones.

El ciclo 'Posar la veu' se enmarca dentro de "la apuesta del IVAM por nuevas disciplinas artísticas que dialogan y construyen narrativas desde lo multisensorial, al tiempo que pone el acento en las redes de colaboración tejidas con otras instituciones del contexto local", subrayan las responsables del museo, que recuerdan que los conciertos se celebran en el hall y son gratuitos hasta completar aforo.