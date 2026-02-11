El XI ciclo 'Indrets Sonors' presenta en directo al pianista de flamenco y jazz Juan Cortés

Fotografía promocional del pianista y compositor Juan Cortés. - REMITIDA SGAE

El XI ciclo de conciertos 'Indrets Sonors' presenta este jueves sobre el escenario de la Sala SGAE Centre Cultural de València al compositor y pianista de flamenco y jazz Juan Cortés.

La Fundación SGAE, a través del Consejo Territorial de SGAE de la Comunitat Valenciana, celebra la XI edición de su ciclo de conciertos 'Indrets Sonors', que tiene lugar hasta el próximo 26 de febrero de 2026. A través de esta iniciativa, se desea "apoyar y difundir" el trabajo de los compositores e intérpretes de música popular de la Comunitat Valenciana.

Cortés, nacido en Tortosa (Tarragona) pero residente en Benicarló (Castellón), abrirá el programa de músicas populares del ciclo de conciertos acompañado a los cajones por los artistas Salvador Cortés Martí y Juan Antonio Cortés Santiago, según ha informado la entidad en un comunicado.

Las composiciones del pianista transitan entre la tradición y la vanguardia, dando pie a un lenguaje muy personal que le ha catapultado como uno de los pianistas más destacados de su generación y una figura esencial en el panorama contemporáneo del flamenco y el jazz.

La actuación comenzará a las 18.00 horas y será de entrada libre. Asimismo, continuará los próximos días con las actuaciones de Alejandro Rizo el 19 de febrero y Anuk el 26 de febrero.

La muestra comenzó con dos sesiones de música urbana, celebradas en enero en el Centre del Carme de València (CCCC), a cargo de Anna Millo y Gynebra.

LOS CAMINOS MÚLTIPLES DEL FLAMENCO

Juan Cortés se formó en cursos y talleres de la mano de figuras como Ricardo Belda, Chano Domínguez o Bruce Barth y ha sido reconocido por su maestría al piano y su profunda comprensión del lenguaje jondo.

En 1995 ganó el Premio Amico Rom (Italia), en la categoría de Composición Gitana, y en 2021 quedó finalista en el certamen Flamencos Mestizos de Úbeda (Jaén).

A propósito de su primer trabajo discográfico, 'Jurepén' (2003), exploró las bases del flamenco acompañado de músicos de la talla de Jorge Pardo, Piraña y Tomasito, entre otros. El musicólogo Faustino Núñez apuntó que Cortés decidió "adentrarse en las veredas de la música española y recorrer los caminos múltiples del flamenco". "Desde el flamenco, se enriquece con el mejor jazz y jazz latino para regresar a lo jondo por derecho".

En 2023 publicó 'Vida', que registró con el piano de Carles Santos, maestro vinarocense de la música contemporánea. A lo largo de su carrera ha trabajado con artistas como Rafael Amargo, Estrella Morente, Carmen Linares, Antonio Canales y Sara Baras, entre otros.