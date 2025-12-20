La XIII Semana Tárrega consolida su proyección internacional y refuerza el estudio global de Francisco Tárrega

XIII Semana Tárrega - MÁS CULTURA

CASTELLÓ, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La XIII Semana Tárrega, celebrada del 13 al 19 de diciembre de 2025 en Vila-real (Castellón), ha vuelto a marcar un hito en su trayectoria como festival internacional dedicado a la vida, la obra y el legado del compositor y guitarrista Francisco Tárrega.

Organizado por el Instituto para el Desarrollo Musical (IDM) y el patrocinio del Ayuntamiento de Vila-real, este evento cultural ha reunido a profesionales, académicos y amantes de la guitarra clásica de todo el mundo, consolidándose como una cita ineludible en el calendario de la música y la investigación guitarrística, tal y como detallado la organización en un comunicado.

En el corazón de esta edición se ha celebrado el VI Congreso Internacional Francisco Tárrega, un encuentro online y gratuito que ha contado con la participación de expertos procedentes de numerosos países, abarcando distintas perspectivas académicas y artísticas para profundizar en la poética musical del maestro de Vila-real.

Según ha destacado el director del festival, David Eres Brun, estos datos reflejan "un nuevo avance en la difusión internacional del evento", subrayando que, a lo largo de sus distintas ediciones, han participado ponentes de 42 nacionalidades, lo que evidencia una expansión global del estudio sobre Tárrega impulsada desde su tierra natal.

La acogida de esta edición ha superado expectativas, con un aumento significativo de asistentes al Congreso Internacional, algo que, según el director, "ratifica el creciente interés que despierta el evento en la escena cultural internacional", posicionándolo no solo como un foro académico de primer nivel, sino también como un espacio de encuentro para intérpretes, docentes y estudiantes de guitarra.

Además del Congreso, la Semana Tárrega ha desarrollado otras actividades de gran calado cultural y formativo. Entre ellas destacan las sesiones de la Cátedra F. Tárrega, con masterclasses de alto rendimiento musical y encuentros con figuras de reconocimiento internacional, como el concertista Carlos Bonell, profesor en el Royal College of Music de Londres o Jacob Kellermann, cofundador de New European Ensemble. Estas sesiones han ofrecido una oportunidad única de perfeccionamiento para intérpretes de distintas generaciones y nacionalidades.

Por otro lado, la programación de la Semana ha incluido la interpretación de la Integral Tárrega, el ciclo anual en el que se pueden escuchar íntegramente las obras de concierto de Francisco Tárrega, ofreciendo al público una mirada completa sobre su aportación artística desde su propia tierra natal. Este aspecto diferencial -la única interpretación anual completa de su obra en el mundo- subraya el compromiso del festival con la recuperación y difusión del legado musical de uno de los más grandes guitarristas clásicos.

La XIII Semana Tárrega ha contado con el patrocinio de instituciones culturales y educativas, reforzando vínculos entre el ámbito local, regional e internacional. Su éxito consolida el evento como un referente para la investigación, la enseñanza y la interpretación musical centradas en Francisco Tárrega, y proyecta un futuro en el que la figura del compositor continúa ganando presencia en los circuitos culturales internacionales, desde Vila-real al mundo.