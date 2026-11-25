Archivo - El expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en una imagen de archivo - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Valenciana y embajador de España en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ximo Puig, ha afirmado que "no hay nada más importante que el voto" y que los representantes políticos tienen que "intentar convencer al conjunto de la ciudadanía de que la decisión que tome (este domingo en las elecciones generales) es muy importante".

Así lo ha defendido antes de participar en un diálogo sobre financiación autonómica junto al ministro de Hacienda y número 2 del PSOE al Congreso, Arcadi España, a preguntas sobre el cruce de declaraciones entre el expresidente del Gobierno, Felipe González, y el expresidente del Congreso y de Castilla-La Mancha, José Bono.

Cabe recordar que Felipe González afirmó que votará en blanco en las elecciones generales y Bono señaló al respecto: "Felipe, haz el favor, hombre, no hagas el tonto. El PSOE te debe mucho a ti, pero tú más al PSOE", le ha dicho. El expresidente del Gobierno respondió que si explica públicamente por qué no puede votar al actual Gobierno de Pedro Sánchez "perderán millones de votos más" y replicó al exministro socialista que "se lo piense él".

Preguntado por esta polémica, Ximo Puig ha defendido que "lo que se trata hoy es de pensar en los ciudadanos y si a los ciudadanos les interesa volver hacia atrás, hacia la mirada más negra de nuestra historia, o mirar hacia adelante".

En alusión a Francia, donde actualmente desempeña el cargo de embajador ante la OCDE, Puig ha explicado que viene "de un país que tiene el doble de deficit público que España" y "una deuda pública de 120%". "Un país en el que se mira a España con admiración, porque se ha visto que es posible alinear crecimiento económico y redistribución. Que es posible alinear, por primera vez en la historia económica ha pasado, más productividad y más empleo", ha comentado.

En este marco, el 'expresident' ha señalado que "lo que nos tenemos que preguntar a la hora de votar es qué queremos". Puig ha indicado que "no hay ninguna duda" de lo que le interesa a la sociedad valenciana en un momento en el que "la extrema derecha está hegemonizando además las ideas de la derecha" en cuestiones como la violencia de género.

"NUNCA TE VA A GUSTAR TODO LO QUE HACE EL GOBIERNO"

Así, Ximo Puig se ha dirigido a "aquellas personas a las que no les ha gustado todo lo que ha hecho el Gobierno". "Nunca te va a gustar todo lo que hace un gobierno. No hay soluciones mágicas, pero lo que hay que ver es la oferta que está encima de la mesa. Y la oferta que hay encima de la mesa es bien clara. Es una oferta que quiere consolidar derechos, avanzar en libertades, avanzar en nuevas propuestas para que cada ciudadano tenga su propio proyecto de vida y hay una mirada al peor de nuestros pasados que desgraciadamente ya sabemos de qué va", ha expuesto.

El exsecretario general del PSPV-PSOE ha remarcado que "hay gente que está negando la peor de las desigualdades, que es es aquella que parte del género de una persona, de ser mujer".

Por tanto, ha señalado que "hay cosas tan importantes que se van a discutir y que se van a decidir el domingo que, por eso, cada uno tenemos que intentar convencer al conjunto de la ciudadanía de que la decisión que tome es muy importante".

"No hay nada más importante que el voto. Ya han visto lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado en Estados Unidos. Los poderosos no siempre ganan. Como dice (el senador estadounidense del Partido Demócrata) James Talarico, a veces gana David. Y esta vez también va a ser así".

Finalmente, y sobre el anuncio por parte de dirigentes socialista de que votarán en blanco, Puig ha dicho que no tiene opinión y que "cada uno tiene su derecho al voto". No obstante, ha lamentado que "en estos momentos ser equidistante no tiene ningún tipo de sentido para el interés de la ciudadanía y para el interés de la democracia".