Ximo Puig insta al Congreso a aprobar el nuevo modelo de financiación: "El gran pacto es inaplazable"

Archivo - El expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'expresident' de la Generalitat Valenciana y embajador de España en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ximo Puig, ha instado a los Grupos del Congreso a aprobar la nueva propuesta del modelo de financiación autonómica, que ha calificado de "oportunidad histórica" y ha proclamado que "el gran pacto es inaplazable".

En concreto, la nueva propuesta del modelo de financiación autonómica que presentó este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sitúa a Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana como las tres comunidades autónomas que más incrementarían sus recursos en 2027 respecto al sistema vigente. La autonomía valenciana aumentaría sus recursos en 3.669 millones de euros.

Para Puig, el nuevo modelo es "una oportunidad histórica" para la Comunitat Valenciana. "Es el reconocimiento, la llegada a meta, tras años de estudios rigurosos, de persistencia política y de unidad de la sociedad valenciana. En el año 2015 situamos la financiación autonómica como el gran objetivo para que los valencianos pudiéramos desarrollar al máximo nuestro autogobierno. Ahora, diez años después, la propuesta del ministerio es, en gran medida, la propuesta valenciana", ha remarcado en un comunicado.

Tras años de prórroga de un sistema "profundamente injusto" aprobado en 2002, "que ha acentuado la desigualdad entre territorios y personas y que ha sembrado la injusticia territorial", ha dicho que "nuestra insistencia hizo que calara el problema valenciano en el debate estatal y que se instalara en la agenda política". "Ahora, al fin, ha llegado el fruto a esos diez años de acción. Es la hora de que impere una actitud de rigor, de responsabilidad y de voluntad política --en el conjunto de los territorios y entre todos los Grupos del Congreso de los Diputados-- que permita forjar un gran acuerdo para una España justa. Es inaplazable el gran pacto de Estado por la financiación. Nos obliga la Constitución", ha comentado.

La "desigualdad" no puede "enquistarse 'sine die'", ha resaltado y ha enfatizado que "no pueden buscarse excusas de forma permanente". "El modelo planteado por el Ministerio de Hacienda acaba con injusticias inasumibles y no daña a nadie", ha recalcado, para agregar que "es ahora: la Comunitat Valenciana se unió en torno a esta reivindicación y ahora vemos cómo es una realidad el proyecto que tanto anhelábamos, en la forma y en el fondo".

Puig ha señalado que durante diez años se consiguió forjar una "alianza transversal" en torno a la Plataforma pel Finançament Just que unió a todos los grupos parlamentarios, a los sindicatos y las organizaciones empresariales, a las universidades y a la federación de municipios.

"Sería imperdonable, y miserable, que alguien antepusiera el interés partidista al interés general de todos los valencianos en una cuestión crucial para nuestro desarrollo futuro. Sería un paso más en la destrucción reputacional de la Generalitat. Es momento, también, de agradecer todas las complicidades surgidas en este tiempo y, muy especialmente, el trabajo del grupo de expertos encabezados por el profesor Francisco Pérez", ha zanjado.