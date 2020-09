Xirivella repartirá 600 tarjetas regalo de 50 euros para impulsar el comercio local

Los comercios del municipio pueden adherirse a la 'Campaña 20x50' hasta el 15 de septiembre

VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Xirivella repartirá 600 tarjetas regalo de 50 euros para apoyar y dinamizar el comercio local. 'Campaña 20x50' es el eslogan elegido para esta iniciativa, que se suma a los 168.000 euros dispuestos para ayudas directas a microempresas y autónomos afectados por el estado de alarma, decretad para frenar la Covid-19.

El consistorio pide a la ciudadanía que adquiera productos o servicios por valor de 20 euros o más en los comercios de la localidad. El premio para las primeras 600 personas que obtengan la validación de sus facturas o tickets de compra será una tarjeta regalo por valor de 50 euros, que podrá gastarse en los establecimientos adheridos a la campaña.

La cantidad total destinada a la subvención es de 30.000 euros pero el impacto que genera sobre el comercio local es muy superior, ya que se incentiva la compra en el municipio durante todo el otoño, subrayan desde el consistorio en un comunicado.

"Pretendemos robustecer la relación y las vías de encuentro entre clientes y comerciantes en un momento de gran dificultad para el tejido productivo y comercial del pueblo, un sector estratégico en Xirivella", explica el alcalde Michel Montaner.

"La proximidad con València capital y la facilidad de acceso a las grandes superficies genera distancia con los negocios de proximidad" y frente a esta situación, "queremos favorecer el reencuentro con la tienda o el servicio del barrio e invitar al público a comprobar que los negocios locales pueden ofrecer la misma calidad y precio que cualquier otro establecimiento", defiende la concejala de Comercio, Isabel Torres.

En esta primera fase de la campaña, la Agencia para el Fomento de la Innovación Comercial de Xirivella (Afic) invita a los negocios asentados en la localidad a adherirse. Para ello, se ha puesto a su disposición en la web xirivella.portaldelcomerciante.com las bases de la convocatoria y una instancia de solicitud de participación en la iniciativa.

Los establecimientos disponen de plazo hasta el día 15 para formalizar su inscripción. Una vez completado y publicado el listado de comercios adheridos, se convidará a la ciudadanía a realizar compras por un importe mínimo de 20 euros en uno o varios de ellos.

Los tickets o facturas, que deberán tener un valor mínimo de 5 euros y contar con el sello del establecimiento, se presentarán en la sede de la Afic (C/ Montalegre, 6) para su validación antes del 15 de octubre.

Las primeras 600 solicitudes cuyos tickets o facturas hayan sido validados por el personal técnico municipal recibirán una tarjeta regalo de 50 euros, que se podrán gastar hasta el 20 de diciembre en cualquiera de las tiendas y servicios adheridos. Para obtener una de las tarjetas regalo, la persona solicitante deberá ser mayor de edad y estar empadronada al menos 6 meses en Xirivella.

Solo se otorgará una tarjeta por unidad familiar y no podrán beneficiarse de la subvención los comerciantes participantes en la campaña ni sus familiares convivientes. No podrán adherirse a la iniciativa los negocios que no estén al corriente de sus obligaciones tributarias o estén inmersos en un proceso concursal. Los bares y restaurantes quedan excluidos por la tipología de su actividad.