La XVI Muestra de Cine de Rumano repasa en La Filmoteca la "sugestiva actualidad" de esta cinematografía

Kontinental 25 - GVA

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana presenta la decimosexta edición de la Muestra de Cine Rumano, organizada en colaboración con el Instituto Cultural Rumano de Madrid y la Embajada de Rumanía. Conformada por cinco largometrajes de producción reciente, que se proyectarán en sesión única, la muestra podrá verse hasta el 29 de septiembre.

El ciclo refleja la actualidad de la cinematografía rumana, "sin duda, una de las más sólidas y sugestivas del panorama europeo, a través de películas recientes de directores jóvenes que debutan con su primeras película y cineastas ya consagrados, como el veterano Stere Gulea o Radu Jude, una de las figuras fundamentales del cine actual".

El ciclo se inicia el miércoles, 16 de septiembre, a las 20.00 horas, con la proyección de 'La familia Moromete 3: Padre e hijo' (2024), de Stere Gulea. Antes de la proyección, tanto el ciclo como la película será presentados por el cónsul general de Rumanía en Valencia, Bogdan Stanescu, y la directora del Instituto Cultural Rumano de Madrid, María Pop, acompañados por el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Luis Gosálbez.

La película de Gulea es la tercera parte de la trilogía que adapta una popular saga de novelas escritas por Marin Preda, en la que se repasa la historia de Rumania en el siglo XX a través de una saga familiar. Las dos partes previas se rodaron en 1988 y 2018.

En esta tercera parte de la saga familiar, Niculae Moromete vive abrumado por una tumultuosa historia de amor con una mujer casada, la crisis de conciencia política y la pérdida de confianza en el gremio literario. La aparición providencial de una joven poeta le ofrece una salida a sus dilemas profesionales y personales, inspirándolo a publicar una novela.

El domingo, 20 de septiembre, a las 18.00 horas, se proyecta 'Kontinental '25' (2025), escrita y dirigida por Radu Jude. Rodada con un iPhone 16 en tan solo diez días, la película ganó el Oso de Plata al Mejor Guion en la Berlinale.

Se trata de una comedia negra con elementos de sátira política y drama que examina la culpa y las contradicciones de la sociedad europea contemporánea a través de una crisis personal: Orsolya es una alguacil de Cluj, la principal ciudad de Transilvania. Un día tiene que desahuciar a un hombre sin techo que vive en el sótano de un edificio, pero un suceso inesperado le generará un dilema moral que intentará resolver lo mejor que pueda.

El martes, 22 de septiembre, a las 20.00 horas, se proyecta 'Clasat' (2025), escrita y dirigida por Horia Cucuta y George ve Gänæaard. La película tiene como principal protagonista a un periodista que investiga una misteriosa empresa de inteligencia artificial después de que un incendio se cobrara la vida de su empleado estrella. En sus pesquisas, descubre una red de secretos y denuncia el peligroso impacto del software de IA en la salud mental de sus empleados.

INSPIRADA EN HECHOS REALES

El jueves, 24 de septiembre, a las 18.00 horas, se proyecta 'Catane' (2025), escrita y dirigida por Ioana Mischie. La ópera prima de Mischie es una comedia costumbrista inspirada en hechos reales: Todos los hogares en el pueblo de Catane han declarado tener personas con discapacidad. El pánico cunde entre los habitantes cuando les anuncian que un equipo de inspectores de la Comisión para las Personas con Discapacidad es enviado para analizar la situación.

El ciclo concluye el martes, 29 de septiembre, a las 20.00 horas, con la proyección de 'Sorella di clausura' (2025), tercer largometraje de la actriz, directora y guionista serbia, residente en Rumania, Ivana Mladenovic. Estrenada en la sección oficial del Festival de Locarno, la película es una comedia romántica de humor negro basada en el libro autobiográfico de la rumana Liliana Pelici.

La protagonista de esta sátira social es Stela, una mujer joven que vive en la extrema pobreza y que está obsesionada con una antigua estrella del rock balcánico desde que lo descubrió en la televisión yugoslava con 12 años. Decidida a conocer a su ídolo, acepta la ayuda de una cantante pop y supuesta amante del músico, que se interesa por los escritos de Stela, a partir de las cartas que le enviaba como fan en su adolescencia.