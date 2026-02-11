La XVII edición de Castelló Negre refuerza su apuesta por la dinamización turística a través de la cultura

Presentación de la La XVII edición de Castelló Negre - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 11 Feb. (EUROPA PRESS) - -

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Castelló, Arantxa Miralles, ha presentado hoy la XVII edición del Festival Castelló Negre, cuyo cartel y programación consolidan a la ciudad como un destino cultural atractivo y dinámico. El festival cuenta con el apoyo del Patronato de Turismo y refuerza su apuesta por la dinamización turística a través de eventos culturales que ponen en valor el talento literario y los espacios emblemáticos de la ciudad.

Miralles ha destacado que "Castelló Negre es un claro ejemplo de cómo la cultura se convierte en una herramienta estratégica para la promoción turística de Castellón, atrayendo visitantes y generando actividad económica en sectores como el comercio, la hostelería y los servicios". La concejala ha subrayado que el festival "no solo ofrece una programación literaria de primer nivel, sino que proyecta una imagen de ciudad viva, participativa y comprometida con la cultura".

Asimismo, la edil ha señalado que desde el Patronato de Turismo se sigue apostando por eventos culturales que diversifican la oferta turística y permiten desestacionalizar las visitas, al tiempo que refuerzan la identidad cultural de Castellón. En este sentido, ha puesto en valor "la implicación de autores, librerías, clubes de lectura y entidades locales, que convierten Castelló Negre en una experiencia colectiva y cercana".

Con el apoyo municipal, Castelló Negre refuerza su apuesta por llevar la literatura negra a espacios emblemáticos de la ciudad, atrayendo a públicos diversos, tanto locales como visitantes. Durante las próximas semanas, Castelló acogerá encuentros con algunos de los nombres más destacados del panorama literario actual, como Manuel Rivas, Marta Robles, Santiago Díaz, Greta Alonso, Sergio Vila-Sanjuan, Laura Manzanera, Francisco Castro, Pedro Martí, Eduardo Bastos, Luis Artigue, Jesús Salviejo, Sonia Valiente, Alberto Parra, Toni Sánchez Bernal o Julio César Cano, entre otros.

PROGRAMACIÓN

La programación combina presentaciones literarias, mesas redondas, firmas de libros y actividades para todos los públicos, reforzando el papel de Castelló como una ciudad lectora y participativa. Uno de los ejes destacados del festival es la implicación de los clubes de lectura de la ciudad, como Lletres Marines, La Virgulilla o La Farola, que participan activamente en varias de las actividades, fortaleciendo el vínculo entre autores, lectores y territorio.

La programación arranca el 18 de febrero con encuentros literarios en el Centro de Mayores Columbretes y el CEA. A las 10.00 horas se celebrará un encuentro con el escritor Francisco Castro, centrado en su obra 'La oración del mal', en el Centro de Mayores Columbretes, ubicado en la plaza Illes Columbretes. A las 12.00 horas, la escritora Laura Manzanera protagonizará un encuentro en el salón de actos del CEA, en la calle Antonio Maura, con la obra '¿Quién ha matado a Agatha Christie?'.

El 19 de febrero continuará la programación con actividades familiares. A las 17.30 y a las 19.00 horas tendrá lugar el taller infantil de cocina 'Muerte por chocolate', a cargo de Divercuina de la Terreta, dirigido a niños de entre 6 y 12 años, en el Centro de Ocio Casalduch, situado en la avenida Casalduch. La inscripción es gratuita a través del correo electrónico divercuinadelaterreta@gmail.com. Ese mismo día, a las 17.30 horas, la librería Plácido Gómez acogerá la firma de ejemplares de la escritora Marta Robles.

El 20 de febrero se celebrará la jornada central del festival con 'Crímenes en el Menador', en el Edificio Menador. A las 17.00 horas tendrá lugar la mesa redonda 'Sin perdón', con Marta Prieto, Eduardo Bastos, Luis Artigue y Jesús Salviejo, moderada por Pedro Tejada. A las 18:.00 horas se celebrará la mesa redonda 'Cuando las cenizas hablan*', con Sergio Vila-Sanjuan, Alberto Parra y Sonia Valiente, moderada por Lidón Castillo. A las 19.00 horas se entregará el Premio Castelló Negre 2026 por su trayectoria a Manuel Rivas, quien conversará con el público junto a Pedro Tejada.

El 21 de febrero el festival ofrecerá el espectáculo nocturno 'Criminals indultats de la Província de Castelló', que se celebrará a las 18.30 y a las 20.30 horas en el Cementerio de la ciudad. De la mano de Queta Ródenas y la compañía Viure la mort, este espectáculo basado en hechos reales combina memoria, patrimonio y relato criminal. Las plazas son limitadas y requieren inscripción previa.

LITERATURA NEGRA PARA JÓVENES

La programación continuará el 22 de febrero con Literatura Negra para Jóvenes, a cargo de Antonio Lleras, en el IES Bovalar. El 26 de febrero, a las 17.30 horas, Santiago Díaz firmará ejemplares en la librería Abacus, en la calle Campoamor, 30. Ese mismo día, a las 19.00 horas, la librería Argot acogerá la presentación de 'La verdad del caso de los hnos. Villar Lledías', con Pedro Tejada, moderada por Julio César Cano.

El 27 de febrero, a las 19.00 horas, se celebrará la presentación de 'La mala hija', con Pedro Martí, en la librería Plácido Gómez, moderada por el periodista Eric Gras. El 28 de febrero, a las 11.30 horas, Toni Sánchez Bernal presentará 'Atrapada en la oscuridad' junto al club Lletres Marines en el Casal Jove Grau, en la calle de la Marina Española.

Ese mismo día, también a las 11.30 horas, el Templete del Parque Ribalta acogerá los talleres infantiles 'Los detectives del medio ambiente', basados en 'El bosque de los árboles estúpidos', de Mónica Mira, con la participación de Bomberos de Castellón, Policía Local (Uproma), Guardia Civil (Seprona), Agentes Medioambientales y el Grupo de Estudio de las Rapaces (GER). La jornada concluirá a las 18.00 horas con la presentación de 'El asesino del invierno', de Greta Alonso, junto a los clubes La Virgulilla y La Farola, en la librería Forum Babel.