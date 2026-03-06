Ya hay fechas para las oposiciones a maestro: serán el 12 y el 19 de septiembre

Imagen de archivo de un aula. - GVA EDUCACIÓ

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las pruebas de concurso-oposición de ingreso y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades en el cuerpo de maestros y maestras se celebrarán los días 12 y 19 de septiembre de 2026.

Así lo ha anunciado este viernes la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, que añade que se ha publicado la lista definitiva de personas admitidas a participar en este proceso, con un total de 15.697. De estas, 5.865 personas han solicitado realizar el examen en Alicante, 2.206 en Castellón y 7.626 en València.

En cuanto a especialidades, Educación Infantil es la que más inscripciones ha recibido, con 5.229; seguida de Educación Primaria, con 4.562; Pedagogía Terapéutica, con 4.562; Audición y Lenguaje, con 1.346; Lengua extranjera: Inglés, con 835; Educación Física, con 815 y Música con 398.

Del total de inscritos a las oposiciones, 15.208 se presentan por el turno libre, 358 por nuevas especialidades y 131 por el turno de reserva por discapacidad.

La novedad de este proceso es que por primera vez se iniciará en septiembre de 2026, "tal y como negoció la Conselleria con los sindicatos", subraya el departamento que dirige Carmen Ortí en un comunicado.

De esta forma, señalan, se pretende evitar que el procedimiento coincida con el final de curso y aligerar la carga de los docentes que formen parte de los tribunales, quienes estarán liberados de sus clases.

Además, por primera vez, en las provincias de Alicante y Castellón los exámenes se realizarán en la Universidad Miguel Hernández de Elx y en la Universidad Jaume I de Castelló que disponen de mejores instalaciones para la realización de las pruebas.

La Conselleria de Educación oferta 1.959 plazas de turno de libre ingreso, reservando un 10% a personas con discapacidad. Del total de plazas, 475 pertenecen a Educación Infantil; 750 a Educación Primaria; 229 a Pedagogía Terapéutica; 158 a Lengua Extranjera (inglés); 137 a Audición y Lenguaje; 125 a Educación Física; y 85 a Música.