Del "Ya no puedo más" al "nuevo tiempo" para la Generalitat: las frases que resumen el adiós de Mazón como 'president'

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, momentos antes de la declaración institucional en la que ha anunciado su dimisión. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' Carlos Mazón ha anunciado este lunes su renuncia al cargo impulsado por las críticas a su gestión de la trágica dana del 29 de octubre de 2024, que le costó la vida a 229 personas. Lo ha hecho en una declaración institucional en la que ha admitido algunos "errores propios", ha vuelto a dirigir reproches por el papel desempeñado por el Gobierno central y ha apelado a la "responsabilidad" de la mayoría parlamentaria --que en Les Corts ostentan PP y Vox-- para elegir a un nuevo dirigente. Estas son algunas de las frases que resumen su intervención:

--"Ya no puedo más", ha proclamado Mazón, que ha asegurado que esta vez y "como excepción" iba a hacer un balance "personal" de lo acaecido tras la barrancada.

--"Sé que mi vida, también la política, cambió el 29 de octubre para siempre".

--"Sé que cometí errores, los reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida". Entre estos fallos, se ha referido al de "mantener la agenda ese día", cuando mantuvo una comida con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro.

--Otro de estos "errores propios", ha considerado, ha sido "permitir que se instalara en el imaginario social la idea de un presidente ajeno a la emergencia durante aquella fatídica tarde".

--El hasta ahora 'president' se ha presentado como objetivo de una "campaña brutal" hacia su persona: "Algunos han intentado convertir en deporte nacional el llamarme asesino".

"MALA PERSONA"

Carlos Mazón ha dedicado gran parte de sus palabras a criticar al Ejecutivo central y, en concreto, al presidente, Pedro Sánchez, a quien ha llegado a calificar de "mala persona".

--"Espero que cuando baje un poco el ruido la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona".

--"Sé que el ruido que hay alrededor de mi persona es la excusa perfecta para ocultar la asunción de responsabilidades del Gobierno".

Y ha contrapuesto esta, según su opinión, "clamorosa falta de ayuda" de la administración central con la labor llevada a cabo por la Generalitat para la reconstrucción tras las inundaciones:

--"Las heridas materiales se están curando", pero las mayores "secuelas" son las "emocionales".

--"Jamás un gobierno autonómico ha abordado un reto ni remotamente parecido".

Finalmente, ha dejado la puerta abierta al futuro que espera al gobierno valenciano en la etapa postMazón y ha apelado a la "responsabilidad" de la mayoría de 'populares' y Vox en el parlamento valenciano:

"Quizás mi marcha haga que se enfoque esta tragedia con la objetividad que requiere".

"La Generalitat necesita un nuevo tiempo".