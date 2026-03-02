'Yo soy...': Femeval visibiliza en el 8M la diversidad de profesiones de las mujeres en el metal

Campaña de Femeval por el 8M - FEMEVAL

La Federación Valenciana del Metal (Femeval) ha lanzado una campaña para visibilizar la diversidad de profesionales de las mujeres en el metal en el contexto de la celebración del 8 de marzo. 'Yo soy soldadora, electricista, ingeniera... Nosotras somos #MujeresdeMetal" es el lema de esta iniciativa para mostrar la pluralidad de perfiles profesionales femeninos en el sector "para romper estereotipos y generar referentes que animen a otras mujeres a contemplar el metal como una opción laboral llena de oportunidades, estabilidad y proyección de futuro".

Para participar en esta iniciativa se invita a las mujeres a realizarse una foto, en su entorno de trabajo, con el cartel de campaña que incluye un mensaje directo: "Yo soy...", seguido de las profesiones como soldadora, ingeniera, electricista, directora, informática, operaria, fontanera, técnica de calidad, entre muchas otras, y con el cierre común 'Nosotras somos #MujeresdeMetal".

La campaña de este año da continuidad al movimiento #MujeresdeMetal impulsado por Femeval, que desde 2024 ha logrado movilizar a más de 800 profesionales y numerosas empresas comprometidas con la igualdad de género, según ha informado la patronal dle sector en un comunicado

Numerosas empresas se han movilizado para mostrar que las diferentes actividades del metal "no entienden de género". En palabras del presidente de Femeval, Vicente Lafuente, "las mujeres ya están presentes en todos los ámbitos de nuestras empresas: desde los oficios tradicionales y los puestos más innovadores hasta los de responsabilidad y liderazgo. Con su trabajo demuestran que no existen barreras ni límites cuando se apuesta por el talento".

Sin embargo, ha apuntado, el objetivo es que "su presencia sea aún mayor, ya que no alcanzan el 30 por ciento de las plantillas". Así, por ejemplo, según el INE, el subsector de la industria manufacturera cerró 2025 con 384.600 personas trabajadoras, de ellas 107.300 mujeres, tan solo el 27,9% del total. Los hombres, con 277.300 ocupados, concentran más de siete de cada diez empleos.

En concreto, en los puestos de administración la paridad es del 50%, mientras que la brecha es "notable" en producción, donde la representación femenina apenas alcanza el 5% en las cadenas de montaje. Se trata de un porcentaje que en los últimos cinco años se ha mantenido invariable, "lo que evidencia que la incorporación de la mujer al metal no es coyuntural, sino un reto estructural".

Desde Femeval se subraya que esta iniciativa "no se limita a una fecha concreta, sino que forma parte de un compromiso permanente por normalizar la diversidad, fomentar vocaciones y avanzar hacia un sector más inclusivo sin barreras de ningún tipo".