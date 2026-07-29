El 'yonki del dinero' ingresa en la cárcel de Picassent para cumplir su primera condena en Imelsa

Archivo - El ex gerente de Imelsa, Marcos Benavent (d) y su abogado, Juan Carlos Navarro (i) a su llegada al juicio del ‘caso Imelsa’ en la Ciudad de la Justicia, a 25 de abril de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Benavent acompaña al expr - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Marcos Benavent, el que fuera gerente de Imelsa, extinta empresa pública de la Diputación provincial, y autodenominado 'yonki del dinero', ha ingresado en la cárcel de Picassent (Valencia) para cumplir su primera condena en el caso Imelsa, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras.

Benavent ha ingresado voluntariamente en este centro penitenciario, tal y como ha adelantado Levante-EMV, después de que la Audiencia de Valencia le diera 15 días para hacerlo tras comunicarle la firmeza de la sentencia de Imelsa --ratificada por el Tribunal Supremo-- que le impuso siete años y diez meses de prisión por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad y blanqueo en la primera pieza del caso Imelsa, la de Thematica.

Ese mismo día en que la Audiencia le comunicaba su necesario ingreso en prisión, Benavent, en declaraciones a los medios de comunicación, manifestó que afrontaba "bien" su ingreso y apuntó a que había gente que estaba "peor", "que tiene una guerra, un terremoto o padece una riada". "Es lo que hay", sostuvo.

En este primer juicio por la macrocausa de Imelsa quedaron de relieve diferentes irregularidades en adjudicaciones a la empresa Thematica Events, de la que el 'yonki del dinero' era titular del 40% de forma encubierta.

El juicio llegó a la Audiencia tras más de seis años desde que se practicaran las primeras detenciones en este procedimiento --en 2014 Esquerra Unida llevó a la Fiscalía unas grabaciones con las supuestas irregularidades y en enero de 2016 se hicieron los primeros arrestos-- y comprendió varios apartados.

En concreto, la pieza de Thematica se dividió en cuatro apartados: el de las campañas electorales del PP; la adjudicación del servicio de Bibliobús de los veranos de 2008 y 2009 a cargo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valncia y este mismo servicio para las pedanías en 2010 y para el verano de 2010 --en este último no llegó a promoverse--; el evento Metamorphosis en el MuVIM y la actividad desarrollada en torno a la empresa Berceo Mantenimiento con vistas a un blanqueo de capitales.

Junto a Benavent, también fueron condenados en este primer juicio el administrador de Thematica Events, Rafael García Barat --nueve años y dos meses--; la antigua jefa de servicio de Acción Cultural de la Concejalía de Cultura de Valencia Francisca Tamarit --cinco años de cárcel--; y los administradores de diferentes empresas: Jaime José Úbeda, administrador de la mercantil Bercero --año y medio--; José Antonio Toledo y Francisco Javier Márquez, responsables de sociedades que realizaron facturas por trabajos no realizados --ambos a diez meses--; y José Estarlich --siete meses--.