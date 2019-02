Zapatero cree que los españoles no están dispuestos a que "un país de derechos se convierta en un país de derechas"

Publicado 17/02/2019 13:43:35 CET

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado este domingo que el electorado español es "mayoritariamente progresista" y cree que "no va a estar dispuesto a que un país de derechos, ese país de cada día más derechos que representa el PSOE, se convierta en un país de derechas".

Así se ha pronunciado el ex jefe del ejecutivo central en un acto celebrado en Gandia (Valencia), donde junto al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha arropado la presentación de la campaña para las municipales de la actual alcaldesa, Diana Morant. En atención a los medios, Zapatero ha señalado que su impresión es que "al PSOE le va a ir bien" en estas elecciones.

Por otra parte, ha criticado las posiciones "muy conservadoras" de los partidos de derechas en "casi todos los temas": "las tres fuerzas de derecha están empachadas de derecha", ha manifestado, al tiempo que ha señalado que "le preocupa" porque "no responde a esa idea del centro derecha en España". "Creo sinceramente que no conviene y no representa a la mayoría de los ciudadanos españoles, y especialmente a las ciudadanas", ha agregado.

Por ello, preguntado por la posible irrupción de Vox en el Congreso de los Diputados, Zapatero ha opinado que "es un hecho que debe preocupar al PP". "Esos votos no son de la izquierda, ¿qué está haciendo el PP para que con su discurso se lleve los votos directamente Vox?", ha manifestado.

En esta línea, ha afirmado que el presidente del PP, Pablo Casado, "debería reflexionar": "Es un líder joven, tiene tiempo por delante, pero debería reflexionar, porque cuando el discurso se extrema, se radicaliza y se derechiza, lo resultante es que el voto también se derechiza".

Así, ha afeado "los discursos que acarician esa especie de reacción en contra de las políticas de la igualdad de los derechos de las mujeres, de los avances que hacen que este país respire mejor y sea más sensible", algo que ha atribuido al feminismo.

"ESTE AÑO SÍ VOY A IR A LA MANIFESTACIÓN DEL 8M"

Bajo este prisma, el expresidente ha señalado que él sí va a ir este año a la manifestación feminista del 8 de marzo: "No suelo ir a manifestaciones desde que dejé de ser presidente del Gobierno, pero este año voy a ir, creo que es muy importante", ha manifestado.

"Me llega muy adentro por todas esas señales, esos discursos casi exculpatorios, sobre todo en relación con la violencia de género que me parecen un insulto a la inteligencia y una falta absoluta de respeto a las mujeres", ha continuado, al tiempo que ha instado: "El 8 de marzo todos los que tenemos sensibilidad sobre la violencia hacia las mujeres debemos estar en la calle".

Por otra parte, el ex presidente también ha sido interpelado por la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, a lo que ha dicho no tener "ninguna duda" de que se va a hacer, aunque al ser preguntado sobre si cree que será antes de elecciones, ha respondido: "No lo sé, sinceramente".