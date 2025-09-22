Zapatero y un relator de la ONU participarán en el congreso 'Memòria y Democràcia' de la Diputació de València

VALÈNCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el relator de Naciones Unidas Bernard Duhaime participarán en el congreso internacional 'Memòria y Democràcia' de la Diputació de València, que se celebrará los próximos 21 y 22 de octubre en el Centre Cultural la Beneficència.

Este simposio de "responsabilidad colectiva" conmemorará los diez años de la delegación de Memoria Histórica de la Diputació y se dividirá en tres bloques: el futuro de las políticas de memoria, los proyectos en el mundo académico y memorialista y el acercamiento de los derechos fundamentales a las nuevas generaciones.

"Es momento de visibilizar el trabajo que hemos hecho en estos diez años y que seguimos haciendo, más si cabe en un contexto complicado como el que vivimos actualmente con los discursos del odio. No debemos dejar que el odio condicione la actividad política de los partidos democráticos", ha manifestado la vicepresidenta y diputada de Memoria Democràtica, Natàlia Enguix, en la presentación del congreso junto al diseñador del cartel, Cesc Roca.

Se abrirá en la mañana del martes 21 de octubre con la ponencia del politólogo Alán Barroso, un divulgador que "aporta un discurso cercano dirigido a un público objetivo". A continuación habrá un debate académico en torno a la memoria democrática, en colaboración con la Red Vives de Universidades.

La tarde del martes estará dedicada al mundo académico y memorialista, con la participación de la conservadora Anna Krekic, que contará su experiencia en el museo della Risiera di San Sabba en Trieste --considerado el único campo de concentración nazi en Italia--; la profesora Alison Ribeiro, de la Universidad de Warwick (Reino Unido); Jordi Guixé, director del Observatorio Europeo de Memoria, y Bernard Duhaime, relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación. Duhaime participará en formato online a causa de sus compromisos como informador de Naciones Unidas.

RODRÍGUEZ Y PÉREZ GARIJO

El foro terminará el miércoles 22 con una mañana dedicada al futuro de las políticas de memoria. La periodista Matilde Alcaraz moderará la mesa redonda con el expresidente Zapatero, primer impulsor a nivel estatal de una ley de memoria; el expresidente de la Diputació Jorge Rodríguez, como creador de la primera delegación de Memoria Histórica, y Rosa Pérez-Garijo como primera diputada al frente de esta área.

La jornada se completará con una mesa moderada por el periodista Carles Senso, que dará protagonismo a instituciones que apuestan por la memoria en España. Participarán la responsable de Memoria en la Diputación de Barcelona, Lourdes Borrell; el vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, Francisco Javier Vidal, y Natàlia Enguix.

La vicepresidenta de la Diputació ha vuelto a defender que esta institución es "la única valenciana que apuesta firmemente por la defensa de los valores democráticos, a través del ejercicio de la memoria", con acciones como exhumaciones, identificaciones, estudios científicos, jornadas formativas, recuperación de trincheras, refugios y monumentos o preservación de fondos documentales. También ha apuntado a las nuevas generaciones como "el futuro de la memoria", mediante el programa 'La Memòria a l'Escola' para alumnos y alumnas de cuarto de la ESO, primero y segundo de Bachillerato y FP Básica.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones para el congreso, que se retransmitirá por streaming desde la web de la Diputació, se abrirán el próximo 1 de octubre a través de 'https://www.dival.es/va/grupo/memoria-historica'. Se podrán hacer de forma independiente para cada uno de los tres bloques hasta completar el aforo de la sala Alfons el Magnànim de la Beneficència. Una vez realizada la inscripción se generará un código QR que deberá presentarse para acceder al espacio.

El cartel del congreso está compuesto por "una explosión de colores vivos entre las nubes que simbolizan los recuerdos y la memoria". Su autor ha explicado que se enfrentó al "reto de darle color a un tema tan oscuro" y que utilizó diferentes figuras que representan la libertad, la paz y el exilio, "en combinación con la fuerza colectiva y la lucha que aparecen en primer plano".