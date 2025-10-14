La ZAS del Casco Antiguo de Alicante entra en vigor con suspensión de licencias y reducción de veladores a la mitad

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda (i), y el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar (d), en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Villar espera implantar la del Centro Tradicional "en un plazo bastante breve"

ALICANTE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes la declaración de zona acústica saturada (ZAS) en el Casco Antiguo, en el ámbito de la plaza Quijano y las calles Virgen de Belén y San Agustín tras la resolución de las alegaciones. El acuerdo, que queda activado automáticamente, contempla la suspensión de nuevas licencias de actividad y veladores, aunque se admite el cambio de uso "en determinados supuestos que desincentiven la concentración de actividades de ocio nocturno".

De esta forma, los veladores actuales se reducirán a la mitad, tanto en espacio como en mesas y sillas, y se prohíben las charangas de eventos privados. Además, se establece un nuevo horario de cierre, que, de forma general, en días laborales se fija en las 00.30 y a las 01.00 horas los fines de semana.

Esta ZAS del Casco Antiguo afecta a la plaza Quijano y las calles Virgen de Belén y San Agustín. Incluye, además, las calles Padre Maltés, desde el cruce con Virgen de Belén, y la plaza Quijano, en la que se concentran actividades tanto de restauración como de ocio nocturno; la calle Virgen de Belén, desde el cruce con la calle Abad Nájera hasta el cruce con Padre Maltés, una zona con concentración de actividades de ocio nocturno, y la calle San Agustín desde la plaza Quijano hasta el cruce con la calle Montengón y en esta desde el cruce con la calle Padre Maltés hasta San Agustín.

ALEGACIONES DE VECINOS Y COMERCIANTES

Se han resuelto las 22 alegaciones presentadas y el informe técnico ha propuesto estimar parcialmente las presentadas por la Asociación de Vecinos-Cultural Laderas del Benacantil y la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo, al considerarse que "desincentivarán la concentración de actividades de ocio nocturno, siendo coherente con los principios y objetivos que sirven de base a la declaración de la ZAS", según ha detallado el consistorio en un comunicado.

De esta forma, se concreta la "suspensión de la concesión de títulos habilitantes para la realización de actividades y autorizaciones de ocupación del dominio público municipal" destinadas al catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas, socioculturales y establecimientos públicos como cafés teatro, cafés concierto, cafés cantante, salas polivalentes, salas socioculturales, casinos de juego, salas de bingo, salones recreativos de máquinas de azar tipo A y B, salones de juego, cibercafés y similares, salas de fiesta, discotecas, salas de baile, 'pubs' y karaokes, establecimientos de exhibiciones especiales, salones de banquetes, restaurantes, cafés, bares, cafeterías y salones 'lounge'.

TERRAZAS Y VELADORES

De la misma forma, se suspende la concesión de licencias para nuevas terrazas o veladores de hostelería en zona de dominio público municipal, así como ampliaciones, modificaciones o adaptaciones que comporten un aumento de la superficie ocupada en el ámbito de la ZAS.

Los veladores y terrazas quedan reducidos en el 50 por ciento de superficie de ocupación y el 50% de mesas y sillas, conforme a las autorizaciones que tuvieran concedidas. Además, se suspende la admisión a trámite de las solicitudes para la instalación de ambientación musical.

NUEVOS HORARIOS

Los nuevos horarios de cierre de actividad en la ZAS serán, con carácter general, hasta las 00.30 horas en las noches de domingo a jueves, mientras que las del viernes, sábado y vísperas de festivo se extenderán hasta las 01.00 horas.

Por su parte, los veladores podrán disponer de mesas y sillas de 08.00 a 00.00 horas, con carácter general, y deberá quedar "totalmente retirado" el mobiliario a las 00.00 horas. En verano, del 1 de junio al 30 de septiembre, se ampliará este horario las noches de viernes, sábados y vísperas de festivo en media hora, es decir, de 08.00 a 00.30 horas, por lo que el velador tendrá que estar retirado a las 00.30 horas.

Respecto a las discotecas, su horario máximo de cierre se establece a las 01.00 horas las noches de domingo a jueves, salvo las noches de los viernes, sábado y vísperas de festivo, que se extiende hasta las 03.00. Los horarios en Hogueras, Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo y la Noche de Reyes se establecerán en el bando o decreto municipal correspondiente.

Asimismo, las denominadas "tiendas de conveniencia" y los establecimientos destinados a venta de pastelería y repostería, pan, platos preparados, comidas para llevar, prensa o bebidas, entre otros, no podrán permanecer abiertos al público en la franja horaria comprendida entre las 00.30 y las 07.00 horas. El horario máximo para autorización de verbenas u otro espectáculo en vía pública será con carácter general hasta las 00.00 horas.

OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS

Entre otras medidas correctoras de la norma, está el hecho de que "se intensifica el control del orden público mediante la presencia policial, especialmente en el horario de cierre nocturno, en la ZAS", según ha explicado el consistorio.

En este sentido, no se concederán autorizaciones para charangas, pasacalles y actividades análogas, como bandas de música, que se desarrollen por eventos privados. Esta prohibición no afectará a aquellos promovidos por entidades festeras durante la celebración de fiestas populares de la ciudad.

En todo caso, queda prohibida la expedición de bebidas y alimentos al exterior de los locales y establecimientos a través de ventanas o barras dispuestas al efecto, así como repartir vasos para consumir bebidas en el exterior de los locales.

Otra de las medidas que incluye la ZAS es la de inspección y control de licencias e instrumentos de intervención administrativa, con el objetivo de "hacer cumplir las condiciones para reducción progresiva de los niveles sonoros y alcanzar los objetivos de calidad ambiental establecidos".

Igualmente, la inactividad durante un periodo ininterrumpido de seis meses "podrá determinar la caducidad de la licencia, que será declarada, en todo caso, previa audiencia del interesado y de manera motivada".

No obstante, cuando el desarrollo normal del espectáculo o actividad "suponga periodos de interrupción iguales o superiores a los seis meses, el plazo de inactividad determinante de la caducidad será de 12 a 18 meses". Este plazo se fijará en la resolución de otorgamiento de la licencia de apertura.

Además, se constituirá una mesa de trabajo para resolver las incidencias que se presenten en cada momento, con la convocatoria de las agrupaciones y entidades representativas de los colectivos afectados, así como para el seguimiento y valoración de resultados.

Finalmente, el Ayuntamiento de Alicante ha explicado que "se pondrán en marcha medidas de concienciación y sensibilización social en materia de contaminación acústica, mediante campañas y medidas que implementará el Ayuntamiento".

LA ZAS DEL CENTRO TRADICIONAL, "EN BREVE"

Por su parte, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha asegurado este martes en la rueda de prensa tras la junta de gobierno que el ejecutivo municipal espera aprobar "en un plazo bastante breve" la ZAS del Centro Tradicional, para la que "ha habido más alegaciones".