'Zeta', el artista de origen chileno-croata que se enamoró de las Fallas y arrasa en su debut en Especial

La Falla Espartero celebra su triunfo con el monumento creado por 'Zeta' (d). - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Zvonimir Ostoic, apodado cariñosamente 'Zeta', se ha convertido en el primer artista fallero no español en lograr un primer premio de la Sección Especial de las Fallas --la máxima categoría de las fiestas josefinas--, un triunfo que ha redondeado con el Ninot Indultat Infantil 2026.

Todo ello en el debut de este autor de ascendencia chileno-croata en la sección 'reina' de la fiesta con el monumento 'Arca. El viatge de Pepet', para la comisión Espartero-Gran Vía Ramón y Cajal.

"Las Fallas son una fiesta muy grande y ahora la gente ya lo puede ver en la calle y la puede disfrutar, ese es el objetivo de todo", ha manifestado 'Zeta' en declaraciones a Europa Press.

Ostoic, chileno de origen ítalo-croata, lleva 24 años en València y 16 colaborando con diferentes talleres de arte fallero. Hace tres años dio el salto y abrió el suyo propio. "Empecé con fallas más pequeñas y ya tuve algunos reconocimientos", ha rememorado.

El artista se enamoró de las Fallas porque son "una fiesta maravillosa". Su parte creativa viene de su visión como arquitecto y pintor y sus trabajos como colaborador para la producción de escenografía en teatro y óperas. "Cuando conocí las Fallas dije 'aquí hay un hueco para poder hacer lo que yo sé hacer'".

Ahora, ha aterrizado en la categoría de Especial con honores y ha logrado para Espartero un doblete histórico: el primer premio para la falla infantil y el beneplácito de los visitantes de la Exposició del Ninot, que ha hecho posible que por séptima vez esta falla rescate de las llamas a una de sus escenas. Han pasado 40 años desde la última vez que esta comisión lo consiguió.

RESPONSABILIDAD Y SATISFACCIÓN

Sobre cómo se siente al haberse hecho con estos importantes reconocimientos, ha reconocido que supone una "responsabilidad muy grande", pero al mismo tiempo ha expresado que está "muy contento", sobre todo por el reconocimiento de la gente, "que es la que lo esta disfrutando". "Y, para mí, eso son las Fallas", ha remarcado.

El artista también ha destacado el trabajo en equipo, que ha calificado de "fantástico". "Tanto el diseño de mi amigo Ramón Pla como le trabajo de los chicos del taller, que han sabido reproducir y cumplir con todos los objetivos y con el proyecto".

Personalmente, ha valorado "poder pintarla" porque le ha hecho disfrutar "hasta el último minuto" y ha añadido que ver la falla acabada y en la calle para que la gente pueda verla le satisface en enormemente.