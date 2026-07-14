El Zevra en cifras: 150.000 asistentes, 100 conciertos, 1.000 trabajadores y 700 agentes

Montaje Zevra - ZEVRA

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival Zevra, que celebrará su 5º aniversario en la Playa de Cullera (Valencia) del 24 al 27 de julio con un cartel encabezado por tres grandes superestrellas del reggaeton, como son Nicky Jam, Ozuna y Anuel AA, brindará una oferta que incluirá 100 conciertos, 8 escenarios, más de 150.000 asistentes y una zona de descanso para 8.000 jóvenes en tienda de campaña, glamping y autocaravanas junto al mar.

Además del "trío de ases latinos", los favoritos de los fans son otros grandes nombres como Leire Martínez --ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, que regresa a Cullera dos años después--, Saiko, Omar Montes, Chanel, Metrika, Luar La L, La Pantera, JC Reyes, Álvaro Soler, Juan Magán u Ovy On The Drums, entre otros, señala la organizació en un comunicado.

El certamen acogerá un evento especial SHARK, la nueva sensación de fiesta chic que llega desde Barcelona rompiendo en el corazón de la Generación Z, y también habrá mucha electrónica con disc jockeys como DJ Nano, Anthony Godfather, Alvama Ice, Brenda Serna, Parkineos o Michenlo.

Como "guiño a la cultura valenciana", Zevra dedicará un escenario a las charangas el día de la apertura, el viernes, 24 de julio. Al son de trompetas, trombones y bombos, una decena de bandas de la terreta actuarán en formato cara a cara, poniendo una nota popular que contrastará con el glamour de las superestrellas latinas.

Los responsables de la cita recalcan que, para Cullera, la celebración de Zevra supone un poderoso revulsivo para su economía local. Las calles, alojamientos y comercios se van a llenar de jóvenes llegados de toda España. Se esperan terrazas, hoteles y apartamentos con reservas próximas al 100%.

Añaden que, año tras año, la cita musical aporta un incremento de la ocupación, la actividad y los ingresos para el tejido empresarial y el sector turístico de toda la Ribera Baixa.

CONTRATACIÓN LOCAL

El festival prioriza la contratación local y genera cerca de 1.000 puestos de trabajo directos. El dispositivo de seguridad constará de 700 efectivos, controles en accesos, carreteras, tráfico, y el refuerzo de distintas unidades: GRS, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.

La organización ha fletado autobuses desde 10 ciudades españolas para facilitar el deslazamiento de miles de jóvenes a Cullera. La oferta de autocares de ida y vuelta se ha reforzado y ya hay rutas programadas desde varias comunidades autónomas (Madrid, Euskadi, La Rioja, Aragón, Murcia y Catalunya).

También habrá líneas desde las capitales de la Comunitat Valenciana (València, Castellón, Alicante), y con salida en otras localidades como Gandía, Alzira, Xàtiva, Ontinyent, Alcoy, El Perelló, Sueca, Denia, Oliva y Tavernes de la Valldigna.

Este año, Zevra aspira a batir este año su récord de público y aún quedan tickets a la venta en la web oficial www.zevrafestival.com por un precio a partir de 60euro la entrada de día y 99euro el abono para los 3 días.