"Zombis silenciosos" recorrerán zonas de ocio de València en Halloween para promover la convivencia

Equipos de concienciación recorrerán las zonas de ocio de València con "zombis silenciosos" para promover la convivencia ciudadana en Halloween - COORDINADORA HOSTELERÍA

VALÈNCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Equipos de concienciación y mediación recorrerán las principales zonas de ocio de la ciudad de València para promover un ocio cívico y respetuoso durante la celebración de la noche de Halloween, en una acción conjunta de la Coordinadora de Hostelería de los Barrios de Valencia, la Asociación Empresarial de Discotecas de Valencia (AD) y el Ayuntamiento de València.

Lo harán con "zombis silenciosos", en forma de caretas, pegatinas y calcomanías, para interactuar con la gente con el mensaje 'Pásatelo de miedo, sin molestar a los demás' y recordar que la diversión y el descanso pueden convivir.

Los trabajos de sensibilización se llevarán a cabo por personal especializado de la ONG Controla Club en Blasco Ibáñez, Honduras, Cedro, Russafa y El Carmen. Arrancarán este fin de semana para preparar al público de cara a la noche del 31 de octubre, en la que el sector prevé que salgan a celebrar esta fiesta cerca de 200.000 personas en toda la ciudad, explican los organizadores.

Las acciones se extenderán durante el siguiente fin de semana, incluyendo el jueves universitario y el día de Halloween. El "zombi silencioso" estará visible durante toda la semana previa a Halloween en 'mupis' de la ciudad y en las pantallas audiovisuales de los autobuses de la EMT con parada en zonas turísticas como el centro y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, así como en las cercanas a las zonas universitarias y a las principales discotecas.

ESTUDIO SOBRE LAS MOLESTIAS DEL OCIO NOCTURNO

Paralelamente, los encargados de realizar los trabajos de concienciación llevarán a cabo un estudio con las personas con las que interactuaran en las zonas de ocio, para conocer el grado de concienciación que tienen sobre las molestias que determinadas conductas pueden generar, así como su implicación para minimizarlas.

Este estudio elaborará un perfil sobre las personas que salen a celebrar la conocida también como "noche del terror". Se analizarán variables como la edad, procedencia, si hay presencia de disfraces o si van en grupo o en solitario. Datos que se usarán para promover un ocio responsable en futuras actuaciones, adaptando los mensajes al perfil del público de cada zona.

La iniciativa, la primera de este tipo que se realiza en toda la ciudad durante una de las fiestas más multitudinarias del año, forma parte de "el compromiso de los propios hosteleros y de los locales de ocio con el descanso vecinal y de la apuesta por poner en marcha medidas preventivas para minimizar los problemas de ruido en la ciudad, en colaboración con el Ayuntamiento".

Se suma a campañas como la dedicada a minimizar el impacto de las despedidas de solteros, llamada 'Que vivan los novios que respetan Russafa'. Tras cinco ediciones, según los organizadores, "los indicadores muestran que estas celebraciones son ahora menos molestas y ruidosas".

Otras iniciativas son la prueba piloto 'Ecoterrazas sostenibles', impulsada por el Ayuntamiento con la colaboración de la Asociación de Hostelería de Russafa Al Balansí, que se lleva a cabo en los restaurantes y bares de la calle Cura Femenía.

Para sus impulsores, este tipo de campañas "permiten abrir el debate sobre la necesidad de abordar con medidas imaginativas y creativas los diferentes focos de emisores del ruido nocturno en las ciudades cómo son el tráfico, los camiones de la basura y el reciclaje, las viviendas turísticas o las tiendas 24 horas".