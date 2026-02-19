Zzoilo pone voz a la 'germanor' en una canción homenaje "a la identidad valenciana"

Imagen del artirsta Zzoilo - JUAN TEROL

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 'germanor' no es solo una palabra: "es una manera de vivir". Representa "unión, solidaridad y orgullo compartido". Con el objetivo de celebrar este sentimiento, el artista valenciano Zzoilo ha presentado 'Valencia está hecha de Germanor', un nuevo tema impulsado junto a Amstel que convierte en canción uno de los valores "más reconocibles" de la ciudad: la "unión y el orgullo compartido".

"'Valencia está hecha de Germanor' es un homenaje a la identidad valenciana y a la fuerza de nuestra cultura. Como valenciano, participar en este proyecto es algo muy especial", ha indicado Zzoilo en la presentación del single, que nace con vocación de sonar en pasacalles, plazas y encuentros falleros, según ha informado la empresa cervecera en un comunicado.

Amstel ha vuelto a organizar este año el 'GermanorFest', que esta edición se celebrará en Quart de Poblet (Valencia), localidad donde tiene la fábrica. El encuentro, para el 25 de abril, combinará almuerzo popular, actividades y conciertos en una jornada "pensada para seguir celebrando lo que nos une".

Zzoilo es la primera confirmación del cartel, que se completará próximamente aunque también ya se ha anunciado a Ladilla Rusa, León Benavente y el DJ Víctor Perez. Las entradas ya se pueden conseguir a través de diferentes vías del 2 de febrero al 22 de abril de 2026.

Por otra parte, el 16 de marzo Amstel vuelve a reivindicar el "Día No Oficial del Almuerzo" coincidiendo con la 'plantà' de las fallas. La compañía lleva cuatro años "reivindicando el esmorzar, que sigue el modelo de otras celebraciones de las Fallas caracterizadas por su carácter social, su espíritu genuinamente valenciano y su vinculación con las tradiciones, como la 'mascletà', la 'cremà' o la 'despertà'".

Este año, la marca contará además con la colaboración de Choví a través del concurso 'Morter d'Or', que premiará a la falla con el mejor 'esmorzaret' con el 'allioli' como protagonista.