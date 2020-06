Hosbec avisa que "la destrucción de empleo será imparable" si no se prolongan los ERTE a diciembre

Critica que el Gobierno "abandona al turismo a su suerte" y no entiende que habiendo fondos europeos "tome el pelo" al sector

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los empresarios turísticos de la Comunitat Valenciana asisten "atónitos" a las negociaciones entre la CEOE, sindicatos y Ministerio de Trabajo para prorrogar los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y consideran que la propuesta del Ejecutivo es una "tomadura de pelo" para un sector que es tan estratégico para la economía española.

En este sentido, la patronal Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunitat Valenciana (Hosbec) ha advertido que si no se prorrogan los ERTE hasta final de año, con bonificación integral de cuotas a la seguridad social, "la destrucción de empleo será imparable" en el sector.

En muchas zonas turísticas españolas, el turismo representa entre el 25 y el 60% del PIB por lo que el Gobierno "está jugando con fuego con esta política de tacañería social y laboral que están exhibiendo", apunta en un comunicado.

"MALTRATO SISTEMÁTICO"

Los tres millones de trabajadores del sector y las miles de empresas que están afectados por una crisis sin precedentes no se merecen este "maltrato sistemático" y esta incertidumbre sobre su futuro: "no es posible que a 14 días de finalizar el plazo de ERTE por Fuerza Mayor ni trabajadores ni empresarios sepan qué va a ser de ellos a partir del 1 de julio", lamenta la patronal.

Los empresarios no entienden qué está ocurriendo: si la Unión Europea pone el dinero para esta protección "¿por qué no se coge y se emplea en lo que de verdad hace falta? ¿Qué más hace falta para que se den cuenta que lo de Nissan puede ser una broma en comparación con el tsunami que se avecina para las empresas turísticas?", se preguntan.

El presidente de HOSBEC, Toni Mayor, ha recordado que los líderes empresariales y los expertos económicos han resaltado de la importancia del turismo en el entramado económico español y parece "el Gobierno el que no se ha enterado", basta recordarle la importancia del turismo en el automóvil con los millones de operaciones que supone el rent a car.

En Europa todos los países están estimulando con grandes inversiones y decisiones a su actividad turística pero "aquí no se hace nada que no sea una 'operación maquillaje' abriendo fronteras siete días antes de lo previsto para dar una sensación de normalidad internacional que no se corresponde con la realidad", ha lamentado.

Según Toni Mayor, "el Gobierno ha decidido soltar las amarras del barco del turismo, cuando todavía se está hundiendo, y sólo le pedimos que no nos suelte todavía, que tenemos posibilidades de arreglar la vía de agua pero nos hacen falta seis meses más". Y ha añadido "a ver si el virus político va a ser más letal para nosotros que el sanitario".