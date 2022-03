Maroto apunta a previsiones optimistas para Semana Santa y dice que hay "romper la barrera del miedo a viajar"

Dice que la guerra no impacta de momento en el sector porque España está "alejada" y los visitantes rusos habían bajado por la pandemia

ALICANTE, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Turismo e Industria, Reyes Maroto, ha asegurado que las previsiones turísticas del Gobierno para Semana Santa son "optimistas" y cree que la invasión de Ucrania por parte de Rusia no afectará porque España está "muy alejada" del conflicto. En todo caso, afirma que trabajarán para generar "confianza" y "romper la barrera del miedo a viajar".

Así se ha pronunciado este viernes en Elche (Alicante) en declaraciones a los medios antes de clausurar la jornada 'El calzado español: retos y oportunidades de la política comercial'.

Maroto también ha señalado que las cifras de ocupación hotelera están recuperando niveles anteriores a la pandemia y ha recalcado la necesidad de transmitir "confianza" también para los mercados internacionales.

"Estamos todavía en un momento en el que la guerra no nos está impactando desde el punto de vista turístico porque estamos muy alejados del conflicto y porque la presencia de turistas rusos ya se había reducido como consecuencia de la pandemia", ha explicado la ministra, quien ha agregado que dicha situación no supone que el Gobierno "no sea realista" y ha apelado a impulsar medidas para atraer turistas como ha ocurrido durante la pandemia.

"Tenemos que trabajar mucho en la confianza, lo vimos con la pandemia, debemos romper la barrera del miedo a viajar", ha añadido Maroto. Asimismo, ha remarcado que la recuperación de los mercados internacionales es "fundamental", como lo es el mercado británico para Alicante.

También ha remarcado que se están recuperando los niveles de ocupación hotelera, puesto que esta semana se ha alcanzado el 77% del volumen previo a la pandemia, por lo que insiste en que "las señales son optimistas". "Tenemos que seguir generando confianza para que los turistas nacionales viajen y los internacionales nos elijan después de una pandemia que limitó tanto la movilidad", ha agregado.

PALABRA "CONFIANZA", "MUY IMPORTANTE"

Maroto ha asegurado que se ha hecho "mucho trabajo" por parte del sector y de las administraciones para "proteger a los turistas" y que ahora que estamos en una situación de "impulso y consolidación", la palabra "confianza" es "muy importante".

"Debemos promocionar España desde la perspectiva de la seguridad sanitaria y desde el punto de vista de la movilidad, eso será un termómetro de que las cosas se están haciendo bien y rubricar así un inicio de la temporada con buenos datos porque eso animará luego la temporal alta y ayudará a desestacionalizar nuestra oferta a través de los fondos europeos que están llegando a la Comunitat Valenciana", ha zanjado.

653716.1.260.149.20220325145030