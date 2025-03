(AMP) BBVA indica a sus accionistas que la OPA al Sabadell "sigue siendo atractiva" en un escenario sin fusión

Defiende que su diversificación geográfica es una "fortaleza"

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha reiterado este viernes que la OPA que su entidad quiere lanzar sobre Banco Sabadell sigue siendo atractiva en un escenario sin fusión, puesto que se mantendrían la mayoría de las sinergias calculadas.

"La operación sigue siendo atractiva en el escenario de no fusión. La mayor parte de la sinergia se conseguirían, ya que la mayoría provienen de tecnología, sistemas y otros gastos administrativos generales", ha trasladado en respuesta a sus accionistas, reunidos hoy en la junta general ordinaria que ha celebrado el banco en Bilbao.

Como ya ha trasladado en su discurso previo a las intervenciones de los accionistas, Torres ha recordado que la lógica de la operación es que España y Europa "necesitan bancos" con la escala y fortaleza suficientes como para canalizar inversiones a proyectos estratégicos.

"La escala tiene, además, una relevancia cada vez mayor en nuestro sector, en el sector financiero, para afrontar inversiones crecientes en tecnología. En este contexto la unión de BBVA y Banco Sabadell cobra aún más sentido. Es una clara apuesta por España y sus empresas, por crecer, por contribuir al crecimiento del país y de sus territorios", ha afirmado el presidente de la entidad.

Ha insistido, como en otras ocasiones, en que la oferta presentada por Sabadell es "extraordinariamente atractiva" y que los accionistas de las dos entidades pasarán a ser dueños de un banco "mejor, con mayor escala y sinergias significativas" lo que implica "un incremento del beneficio por acción, de la retribución a los accionistas y, en definitiva, de la creación de valor".

Sobre el procedimiento para lanzar la OPA, Torres ha comentado que su entidad es "especialmente sensible" a las preocupaciones expresadas por las autoridades y, por ello, se han presentado ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) unos compromisos "eficaces y sin precedentes" para "garantizar la inclusión financiera, la cohesión social, el crédito a las empresas y la competencia".

En cuanto, a los plazos, ha afirmado que están "en manos" de las autoridades competentes, pero ha expresado su confianza en que habrá una "pronta resolución", al tiempo que ha reiterado su "pleno" convencimiento del éxito de la operación.

Cabe recordar que actualmente la OPA se encuentra en la fase 2 del análisis por parte de la CNMC y que, previsiblemente, será aprobada con unos 'remedies' "suaves", descartando desinversiones, según ha reconocido recientemente el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno. Esto implica, sin embargo, que la operación pasará a ser revisada por el Gobierno, que puede imponer condiciones distintas a la de la competencia.

El siguiente paso será la aprobación del folleto de la OPA por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que permitirá abrir el plazo de aceptación de la oferta para que sean los accionistas los que ya decidan si acuden, o no, y venden sus acciones a BBVA.

En caso de lograrse una aceptación de alrededor del 50% del capital social del banco --excluyendo la autocartera de Sabadell--, el siguiente paso que tiene previsto BBVA es plantear una fusión entre ambas entidades, para lo cual necesitará, de nuevo, la autorización del Gobierno.

Ayer mismo el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, reclamaba al Ejecutivo de Pedro Sánchez que fuera "claro" sobre sus intenciones de si aceptará o no la fusión entre las dos entidades en el caso de que la OPA salga adelante en la fase 3.

CRECIMIENTO EN PYMES

Sobre la evolución del negocio en España, Torres ha explicado que en 2024 BBVA incorporó a más de 700.000 nuevas pymes como clientes, de los que 65.000 eran autónomos. "Más del 26% de los nuevos clientes pymes en España eligieron a BBVA. Nos hemos consolidado como líder en captación de clientes de este segmento", ha defendido.

Además, ha informado de que el banco continuó incrementando su cuota de mercado en préstamos para el segmento empresarial en algo más de 0,5 puntos porcentuales en 2024. De hecho, el banco ha crecido un 16% en el mercado de financiación empresarial en los últimos tres años, a pesar de la caída general del 5% que ha experimentado este mercado en España.

"En definitiva, buscamos unir dos entidades muy complementarias y combinar nuestras respectivas fortalezas para que juntos alcancemos metas más altas", ha precisado, en referencia al negocio de pymes que tiene Banco Sabadell.

Torres ha defendido también la diversificación geográfica de BBVA, en referencia al peso que tienen los negocios de México y Turquía especialmente. En este sentido, ha señalado que la "fuerte contribución" de mercados fuera de España es "una fortaleza" que ha ayudado, de hecho, a mantener una "senda recurrente de resultado más estable" que la que tienen competidores de la entidad.

ÁMBITO LABORAL

Los representantes sindicales de organizaciones como CCOO, CGT, UGT o Intersindical han mostrado su disconformidad ante el consejo de administración del banco por las presiones que tienen los empleados de BBVA y han cuestionado el futuro de la entidad si finalmente triunfa la OPA.

Torres ha querido agradecer a los trabajadores del banco "su talento, su dedicación y su compromiso", puesto que son los factores que "impulsan el éxito" de la entidad. Además, ha señalado que el compromiso de la plantilla es "excepcional".

Ha defendido que BBVA va "más allá" del convenio colectivo en materia retributiva y que está avanzando en cuestiones de diversidad. Sobre la presión comercial, ha admitido que es "necesaria" para conseguir resultados, aunque cree que existe un límite que se alcanza cuando se "generan efectos perniciosos" o "se incumple con los requisitos básicos" que tiene la compañía.

"Yo estoy de acuerdo en este punto con las intervenciones de muchos de ustedes, que conductas que se aparten de las políticas corporativas de gestión responsable, que deberían ser la excepción, no tienen encaje en la organización", ha reconocido.

Por último, sobre el impacto de la OPA al Sabadell en el empleo, Torres ha afirmado que BBVA está "comprometido" con un proceso de integración "respetuoso con los derechos y condiciones laborales de los empleados".

Así, ha recordado la política del banco que contempla que cualquier medida laboral será acordada con los sindicatos y adoptada siguiendo criterios de profesionalidad y mérito, y que este tipo de procesos requieren de "sensibilidad y responsabilidad".

Por otra parte, tras una intervención en la junta de un representante de ELA que ha reprochado que se está incorporando plantilla que no conoce las lenguas cooficiales en Euskadi, Cataluña y Galicia, Torres ha asegurado que trabajarán para "corregir cualquier circunstancia" que se desvíe de la intención de BBVA de "reforzar el arraigo" y ser "un banco global pero con sensibilidad local".

Asimismo, ha expresado el compromiso del banco con todos los territorios y el respeto "a la diversidad cultural del país y la igualdad de oportunidades.

Por último, a preguntas de representantes de la Campaña Banca Armada, Torres ha señalado que BBVA "está y seguirá estando" en línea con el marco ambiental y social que identifica una serie de actividades y sectores que pueden tener un impacto ambiental o social negativo y que prevé la no financiación de la producción y el comercio de armas controvertidas.

Para el caso particular de armas nucleares, la restricción se aplica a productores o comercializadores de armas o componentes clave para países no firmantes del tratado de no proliferación nuclear o países que incumplan dicho tratado. Además, el marco contiene también restricciones relativas al respeto de los derechos humanos y al sector defensa.