La CNMV autoriza la OPA de la portuguesa Bondalti sobre Ercros, valorada en 320 millones

Archivo - Fachada de la sede de Ercros, en Aranjuez, Madrid (España)- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El presidente de Bondalti subraya que la oferta es "una oportunidad" para los accionistas de Ercros

MADRID/BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria formulada por la firma portuguesa Bondalti Ibérica sobre el grupo químico catalán Ercros, según ha informado este martes el supervisor bursátil.

En concreto, la oferta se dirige al 100% del capital social de Ercros, compuesto por 91.436.199 acciones, ofreciendo un precio de 3,505 euros por título que se abonará íntegramente en efectivo, lo que supone un importe total de aproximadamente 320,5 millones de euros.

En este contexto, la contraprestación ha sido fijada libremente al tratarse de una oferta voluntaria y no ha sido sometida a consideración como precio equitativo.

La efectividad de la oferta está sujeta a la aceptación de un número de acciones que representen más de la mitad de los derechos de voto de Ercros.

Esta condición se cumpliría si aceptan al menos 45.718.100 acciones, considerando que la compañía no posee autocartera.

En garantía de la operación se han presentado dos avales: uno de Banco Santander, por importe de 269,2 millones de euros, y otro de BBVA, por 60 millones de euros.

El plazo de aceptación será de 30 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, y finalizará también en un día hábil bursátil.

El oferente declara que exigirá la venta forzosa si se cumplen los requisitos para ello.

En caso contrario, promoverá una oferta de exclusión, siempre que el precio no sea superior al de la oferta actual.

JOÃO DE MELLO

El presidente de Bondalti, João de Mello, ha explicado que la oferta es "una oportunidad" para los accionistas de Ercros" y ha recordado que, en el momento del anuncio, la OPA ofrecía una prima de más del 40% sobre el precio de cotización.

Ha añadido que es un momento "especialmente complejo" para el sector químico europeo, con una elevada incertidumbre, y que la oferta "permite al accionista monetizar su inversión a un precio cierto y en efectivo".

Ha recordado que la empresa mantendrá la sede de Barcelona y el empleo de Ercros, y que es necesario alcanzar el 50% de aceptación para que la operación salga adelante.

"Esto nos permitirá crear un grupo industrial europeo con escala y resiliencia suficientes para enfrentarse a los retos de la industria química europea", ha añadido.