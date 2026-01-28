Corporate y M&A.- (AMP) Javier Ochoa y Garikoitz Arruabarrena de Masta Taberna (Zarautz), cocineros revelación de 2026

Javier Ochoa y Garikoitz Arruabarrena de Masta Taberna (Zarautz), elegidos los cocineros revelación de 2026 - MADRID FUSIÓN

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los chefs Javier Ochoa y Garikoitz Arruabarrena de Masta Taberna, ubicado en la localidad de Zarautz (Guipúzcoa), se han hecho con el galardón de cocineros revelación de España en 2026 durante la 24ª edición del congreso gastronómico Madrid Fusión Alimentos de España.

En concreto, los cocineros de Masta Taberna se han hecho con este reconocido galardón, patrocinado por Balfegó, tras ser reconocido su proyecto, "una pequeña taberna que sorprende por la calidad y poca apariencia de su alta cocina disfrazada de pobre", según ha indicado el presidente de Madrid Fusión, José Carlos Capel.

Ubicado en el casco histórico de Zarautz, Masta es un guiño a las tabernas de toda la vida, a las casas de comidas en las que se apuesta por el producto y el guiso, pero con la visión actualizada dos cocineros y una sumiller, Judit Ayago, jóvenes y formados en distintas partes de toda España.

De esta forma, Javier Ochoa, formado en las cocinas de Canalla Bistró, Santceloni, La Candela Resto, Santo Mauro y Nakeima, y Garikoitz Arruabarrena, que ha pasado por restaurantes como Kokotxa, Canalla Bistró, Nakeima, Annua, Echaurren, Quintonil (Ciudad de México) y Tohqa, tras recibir el galardón, han animado a los jóvenes a "emprender con ganas, porque con amor y cariño todo se consigue".

Han completado el podio Mauro Rivas, Armand Vidal y Clara Campoamor de Sol Post (Formentera) en segunda posición, y en tercera Kiko Rocher y Loli Sambal de Terra (Cullera, Valencia), y José María Borrás de Aquiara (Morvedra Nou, Menorca). El resto de los finalistas han sido Alejandro Ibáñez de Bodega Barahonda (Yecla, Murcia), Iñaki Gómez y Lola Palacio de Alenda (Villaviciosa, Asturias), Borja Piñeiro y Elia Pereira de Lado (Muiños, Orense), Rubén Suárez y Aarón Berenguer de Orma (Alicante) y Marc Pérez y Tània Doblas de La Sosenga (Barcelona).

Un reconocido galardón, que se creó en 2003, y que ha premiado a cocineros que han logrado estrella Michelin como Dabiz Muñoz, Ricard Camarena, Rodrigo de la Calle, Javi Estévez, Javier Sanz y Juan Sahuquillo o Pedro Aguilera, todos ellos responsables de algunos de los proyectos más influyentes de la cocina española.

Otro de los momentos de la jornada ha sido la entrega de la octava edición del Premio Pastelero Revelación by Torrons Vicens, en la que se ha impuesto Miguel Yeste, de la pastelería Obrar de Madrid, considerado uno de los talentos más prometedores del universo dulce en España.

Yeste se ha impuesto al resto de finalistas con "un postre inspirado en la Navidad, que lleva panettone, crema de vainilla y mandarina, con crujiente de almendra y una crema de almendra y yuzu", según ha explicado el joven pastelero.

En segundo y tercer lugar se han reconocido a Valentina Montealegre y Gonzalo Alonso del restaurante Aromata (Palma de Mallorca) y a Jorge Ruiz del restaurante Vandelvira (Baeza,Jaén). Una final en la que también han participado Andrea Ibáñez del restaurante El Olivo (La Residencia A Belmond, Deià, Mallorca), Maite Otegui de 22.22 Cultura Dulce, (Barcelona), Aarón Melero de restaurante Barro (Ávila) y Mariona Corral del restaurante Cebo (Madrid).

Mientras que Caleña, el restaurante ubicado en el corazón de las murallas de Ávila y dentro del Hotel La Casa del presidente, ha sido el restaurante ganador del VII Concurso Nacional de Escabeches Raíz Culinaria - Castilla-La Mancha con Zanahoria, una codorniz escabechada con zanahoria, un plato que parte de la técnica clásica del escabeche y evoluciona hacia una interpretación contemporánea, elaborado por el chef Diego Sanz.

En su tercera edición, el Premio Sala Revelación ha sido otorgado a Adrián Fernández del restaurante Lera (Castroverde de Campos, Zamora) en reconocimiento a su excelente capacidad para dirigir y dignificar el servicio de sala. Han completado el podio Mario Tofé del restaurante Èter (Madrid) y Giorgia Scaramella de Aromata (Palma de Mallorca), imponiéndose a otros grandes profesionales como Mariana Ortellado de Asador O'Pazo (Padrón, Galicia), Lola Palacio del restaurante Alenda (Villaviciosa, Asturias) y Marta Alfaro del restaurante Orma (Alicante).

Mientras que el VII Premio Sostenibilidad Revelación by Aquanaria Madrid Fusión Alimentos de España 2026 se ha entregado a Raúl Sánchez Aguirre de Tramo (Madrid), que ostenta un Estrella Verde, "por representar de manera ejemplar el auténtico espíritu de la sostenibilidad en el sector de la hostelería".

Por último, el galardón al Mejor Estand de Madrid Fusión 2026 ha recaído en '1001 sabores Región de Murcia', vestido con un mural de 1500 kg de hortalizas, elegido por votación del resto de expositores al ser considerado el espacio que más ha destacado por su originalidad, creatividad y puesta en valor del producto o concepto gastronómico dentro de la feria que acoge el congreso. Los otros finalistas han sido Balfegó, Juanito Baker y Fundación Turismo Responsable de Mallorca.

De esta forma, la 24ª edición de Madrid Fusión Alimentos de España cierra con una contundente respuesta de congresistas (1.722), visitantes (25.992) y empresas expositoras (224). Una gran respuesta de asistencia en la edición más grande, más internacional -con la presencia de visitantes de 61 países- y con la mayor presencia de cocineros en sus 24 ediciones.

PREMIOS DEL ESPACIO DEL VINO

Por otro lado, el escenario The Wine Edition Wines from Spain, ha destacado la intervención del crítico de vinos de The Wine Advocate Luis Gutiérrez, que se centró en cómo los suelos graníticos, combinados con viñas de garnacha de altitud en la Sierra de Gredos, generan tintos verticales, minerales y elegantes.

El premio del espacio del vino, el Premio Juli Soler a los Jóvenes Talentos del Mañana, ha recaído en su sexta edición en Lluíis Subirós, sumiller de Almadraba (Girona); Mario Ayllón, sumiller de Berria (Madrid); Gabriela Palacios, directora técnica de Marqués de Vargas; María del Mar Ruiz, sumiller de La Lobita (Soria) y Michael Candelario, viticultor y bodeguero en La Palma.