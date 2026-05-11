Corporate y M&A.- (AMP) TSK fija el precio final de su salida a bolsa en 5,05 euros por acción, en el rango alto que barajaba

Archivo - Fachada de la empresa TSK, a 13 de febrero de 2025, en Gijón, Asturias (España). - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La tecnológica de ingeniería asturiana TSK ha fijado el precio de su oferta pública de suscripción (OPS) en 5,05 euros por acción, con una sobredemanda "de múltiples veces el tamaño de la oferta al precio máximo del rango", según la información remitida este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así, la firma, que empezará a cotizar en las bolsas españolas este miércoles, 13 de mayo, ha fijado el importe en el tope del rango de precios que barajaba (de 4,45 euros a 5,05 euros por acción) para una oferta total de hasta 172,5 millones de euros y cerca de 34,2 millones de acciones.

En concreto, la oferta ha sido sobresuscrita "múltiples veces en todo el rango de precios", lo que demostraría la importante demanda de inversores institucionales internacionales y nacionales, según la empresa.

Dicho precio de 5,05 euros por acción supone una capitalización bursátil de 605 millones de euros aproximadamente, en caso de ejercitarse de forma íntegra la opción de sobreadjudicación.

La sociedad emitirá un total de 29.702.970 nuevas acciones, lo que supone un importe de fondos nuevos brutos de unos 150 millones de euros, y se prevé que la cotización de los títulos comience el 13 de mayo de 2026 en las bolsas de Madrid (con un toque de campana a las 12.00 horas), Barcelona, Bilbao y Valencia a través del sistema de interconexión bursátil bajo la etiqueta "TSK".

La compañía destinará los fondos netos de la oferta a reforzar su posición de patrimonio neto, mejorando su flexibilidad financiera para acelerar su plan estratégico de crecimiento orgánico.

En concreto, planea apoyar la expansión industrial y el crecimiento en mercados clave donde ya cuenta con presencia consolidada, incluyendo Europa, Norteamérica y Oriente Medio, así como en tecnologías clave como la generación de energía estable, la descarbonización industrial, las infraestructuras eléctricas y las instalaciones de manejo de minerales críticos.

La operación incluye una opción de sobreadjudicación de hasta 4.455.445 acciones adicionales, equivalentes a unos 22,5 millones de euros, que podrá ser ejercitada por Banco Santander como agente de estabilización hasta el 12 de junio de 2026.

Sobre la base del precio final de la oferta de 5,05 euros por acción, la capitalización bursátil de la compañía es de 583 millones de euros aproximadamente.

Una vez finalizada la oferta, los actuales accionistas mantendrán el 74,24% del capital (71,48% en caso de ejecución íntegra de la opción de sobreadjudicación), mientras que el accionista mayoritario conservará el 62,63% o el 60,30% de los derechos de voto de la sociedad.

"Hoy se inicia una nueva etapa en los 40 años de trayectoria de TSK", ha declarado su consejero delegado, Joaquín García Rico, quien destaca "el éxito de esta operación".

"La gran demanda y confianza por parte de los inversores en nuestro proyecto es un reconocimiento a nuestro modelo de negocio y a la capacidad y dedicación de las más de 1.500 personas que conforman TSK", sostiene.

Banco Santander y CaixaBank actúan como 'Joint Global Coordinators', mientras que Alantra Capital Markets, Banca March y JB Capital Markets, como 'Joint Bookrunners'. Banco Santander actúa como Banco Agente y Banca March actúa también como Asesor Financiero de la compañía.

Por su parte, Hogan Lovells International LLP actúa como asesor legal de la compañía y J&A Garrigues como asesor legal de los 'Managers'.