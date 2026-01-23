Corporate y M&A.- El ciclo 'Músicas Cercanas' de Monreal del Campo (Teruel) sube al escenario la fusión de estilos del grupo Zambra

Cartel del concierto incluido en el ciclo 'Músicas Cercanas'. - AYUNTAMIENTO DE MONREAL DEL CAMPO

MONREAL DEL CAMPO (TERUEL), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Monreal del Campo (Teruel) inaugura este sábado 24 de enero una nueva edición del ciclo cultural 'Músicas Cercanas' con la actuación del grupo Zambra, proyecto emergente en la escena aragonesa al que dan vida Lucía Estévez y Gaby Fraile, jóvenes artistas de variada formación musical.

El recital tendrá lugar a las 19.00 horas en el salón de actos de la Casa de Cultura --plaza Mayor, 10-- y la entrada conlleva una aportación de cinco euros --venta anticipada en la propia Casa de Cultura.

Lucía y Gaby fusionan diferentes estilos y géneros musicales. Por un lado, Lucía Estévez, bajista y cantante, se ha criado y crecido con el flamenco, pero eso no le ha impedido sumergirse en otras músicas. Ella aporta su potente y dulce voz y las notas que salen del bajo, la guitarra y el piano.

Por su parte, Gaby Fraile, violinista formado en estudios clásicos en el B2ART1 del IES Virgen del Pilar de Zaragoza, ha experimentado también con otros estilos hasta desembocar en este proyecto al que aporta su inmensa sensibilidad interpretativa con el violín y el ukelele.

En ocasiones, ambos se acompañan al piano por Lorién Vicente, músico con una larga y variada trayectoria musical.

Un repertorio variado que recorrerá temas propios y versiones de sus referentes, todas ellas siempre revestidas con el característico sonido de Zambra. Se trata de un viaje a través de múltiples y diversas emociones con el que experimentar la magia de la música.