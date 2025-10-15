MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Circo Price, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, acoge por primera vez en España 'Entre chiens et louves (Entre perros y lobas)', el tercer montaje de la compañía francesa Cirque Le Roux, reconocida internacionalmente por su fusión de acrobacia, teatro y estética cinematográfica, que aborda temas como la memoria y la revolución.

'Entre chiens et louves (Entre perros y lobas)' es un viaje poético a través del tiempo y de la historia colectiva. Tres mujeres habitan el mismo espacio en tres momentos distintos --1870, 1960 y 2022--, reflejando los vínculos entre generaciones, los deseos de libertad y las continuidades de los conflictos sociales, ha informado el espacio cultural en un comunicado.

Con un lenguaje escénico que combina técnicas circenses, danza, teatro y recursos visuales inspirados en el cine, la obra propone una experiencia sensorial donde el cuerpo y la memoria se entrelazan para contar una historia sobre resistencia, emancipación y esperanza.

El escenario, vertical y cambiante, actúa casi como un decorado cinematográfico en el que ocho intérpretes conducen al público a través de una aventura épica que mezcla comedia, acrobacia y poesía física.

Fundado en 2014, Cirque Le Roux es uno de los nombres más innovadores del circo contemporáneo francés. La compañía se caracteriza por su fusión de virtuosismo técnico, sensibilidad humana y una cuidada estética visual.

Tras el éxito internacional de 'The elephant in the room' (2015) y 'La nuit du cerf (2019)', nominada al Premio Molière a la creación visual, el grupo vuelve con una propuesta que confirma su maestría en el ciné-cirque, un formato que combina la precisión acrobática con una narrativa cinematográfica.