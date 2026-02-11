El plazo de aceptación de la OPA de Bondalti sobre Ercros se extiende hasta el 13 de marzo

Archivo - Fábrica de Ercros - ERCROS - Archivo

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha informado este miércoles de que el plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria formulada por la firma portuguesa Bondalti Ibérica sobre Ercros se extenderá desde este jueves 12 de febrero hasta el próximo 13 de marzo de 2026, ambos inclusive.

El supervisor bursátil autorizó este martes la OPA dirigida al 100% del capital social del grupo químico catalán, compuesto por 91.436.199 acciones, ofreciendo un precio de 3,505 euros por título que se abonará íntegramente en efectivo, lo que supone un importe total de unos 320,5 millones de euros.

El presidente de Bondalti, João de Mello, explicó que la oferta es una oportunidad para los accionistas de Ercros en un contexto "especialmente complejo" por la incertidumbre en el sector químico europeo y que la oferta permite al accionista monetizar su inversión a un precio cierto y en efectivo, en sus palabras.