Corporate y M&A.- Spitzer (Civitatis): "No está en nuestro horizonte una salida a bolsa; apostamos por un crecimiento sostenible"

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Civitatis, el compañía de venta online de actividades, visitas guiadas y excursiones en español y portugués, encara su 18 aniversario con el nombramiento de Andrés Spitzer como nuevo CEO y una ambiciosa hoja de ruta que prevé un crecimiento superior al 30% en Latinoamérica para 2026.

La empresa ha reafirmado su modelo de rentabilidad sostenible, descartando una salida a bolsa en su horizonte actual. "No está en nuestro horizonte actual realizar una salida a Bolsa", ha asegurado Spitzer en una entrevista con Europa Press.

La compañía lanza una nueva aplicación móvil concebida como un 'compañero de viaje' integral que utiliza la inteligencia artificial para la hiperpersonalización de la experiencia en destino.

Con una red de 40.000 agencias asociadas a nivel global y un catálogo basado en la "curación extrema", la firma española busca consolidar su presencia local en mercados clave como Brasil, México y Argentina mediante alianzas estratégicas y nuevos servicios digitales de conectividad y seguros.

El recién nombrado CEO de Civitatis, Andres Spitzer ha delineado la hoja de ruta de la compañía española para los próximos años en una entrevista con Europa Press.

En ella ha explicado que la compañía comienza el año impulsando estrategia centrada en la rentabilidad, la hiperpersonalización tecnológica y una expansión agresiva en Latinoamérica, donde prevé crecer por encima del 30%.

LATINOAMÉRICA: EL MOTOR DEL CRECIMIENTO GLOBAL

La región latinoamericana se ha consolidado como la principal palanca estratégica para Civitatis en 2026. Spitzer destaca que el objetivo no es solo operar allí, "sino ser percibidos como una empresa local, adaptándose a las idiosincrasias y métodos de pago de cada mercado".

La compañía estima un incremento superior al 30% en Latinoamérica para 2026, un ritmo más rápido que el de los mercados europeos.

A diferencia de España, donde predomina el cliente directo (B2C), en Latinoamérica el músculo principal reside en las agencias de viajes. Actualmente, cuentan con 23.000 agencias asociadas en la región, de un total global de 40.000.

Civitatis gestionará allí sus operaciones desde tres centros clave: México (para EEUU. y Centroamérica), Argentina (Sudamérica hispanohablante) y Brasil.

La empresa ha reforzado su catálogo con acuerdos estratégicos, destacando la distribución de los parques Disney en la región y colaboraciones con partners como Avianca.

SOLIDEZ FINANCIERA Y VISIÓN A LARGO PLAZO.

Civitatis presume de un modelo de negocio que ha sido rentable desde su fundación, financiando su propio crecimiento sin necesidad de "quemar caja" o depender de constantes rondas de inversión, según explicó en la entrevista a Europa Press.

Tras la entrada del fondo Vitruvian Partners en 2022 como accionista mayoritario, la relación sigue siendo estrecha y centrada en el crecimiento sostenible. A pesar de los movimientos en otros competidores del sector, Spitzer es tajante: "No está en nuestro horizonte actual realizar una salida a Bolsa".

Según explicó a Europa Press, Civitatis es una compañía que ha tenido siempre un crecimiento sostenible: "siempre hemos sido muy prudentes en cómo invertimos, en cómo crecemos. No estamos 'quemando caja' y creciendo a cualquier a cualquier precio".

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: DE LA TRANSACCIÓN AL ACOMPAÑAMIENTO

El lanzamiento de la nueva app marca un punto de inflexión, transformando la plataforma de una herramienta puramente transaccional a un "compañero de viaje" integral.

Bajo el concepto 'My Trips', los viajeros pueden centralizar sus reservas, itinerarios y servicios complementarios -como traslados, seguros y, próximamente, eSIM virtuales- en un único espacio accesible incluso sin conexión.

Spitzer subraya que la apuesta por la inteligencia artificial permitirá una "hiperpersonalización" basada en los gustos y contextos específicos del usuario, ayudándole a "llenar su viaje" de forma eficiente. "Nuestra misión es transformar la forma de viajar: inspirar, organizar y acompañar a las personas en cada etapa del viaje, todo en un solo lugar", explicó el directivo.

Con 1,2 millones de viajeros mensuales, la compañía apuesta por la calidad y la "curación extrema" de su catálogo frente al volumen masivo, manteniendo una valoración media de 9,1/10.

Spitzer, con experiencia previa en gigantes como Amazon y como emprendedor tecnológico, asume el reto de liderar esta "mayoría de edad" de Civitatis, manteniendo el ADN de la empresa mientras adapta la tecnología a los nuevos hábitos de consumo de los viajeros globales.