Corporate y M&A.- VÍDEO: González-Bueno (Sabadell) descarta que pueda haber fusiones entre bancos españoles "medianos"

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, durante una rueda de prensa, en el Auditori Banc Sabadell, a 5 de mayo de 2026, en Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Catalunya (España). Banco Sabadell cerró el primer trimestre del año con un - David Zorrakino - Europa Press

Reconoce que sería algo bueno para el sistema financiero español, aunque ahora no se dan las condiciones

SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha descartado que pueda haber fusiones entre bancos españoles "medianos" y ha reiterado que cualquier consolidación que no incluya a CaixaBank, Santander o BBVA tendría sentido.

Lo ha dicho este martes en la que ha sido su última rueda de prensa antes de dejar el cargo y para presentar los resultados del primer trimestre, en el que el banco ha ganado 347 millones, un 29,1% menos, y en la que también ha participado el director financiero, Sergio Palavecino.

González-Bueno ha señalado que estas fusiones tendrían sinergias de costes e ingresos y pocos impactos en competencia, que ha dicho que se podrían solucionar fácilmente, aunque ha subrayado que "no se van a producir", ya que todos estos bancos, ha dicho, tienen una estrategia clara, una presencia geográfica determinada y están generando capital.

"Nadie está en momento de pensar en una consolidación", ha añadido, y ha destacado que todos los bancos tienen confianza en sus propios planes y creen que progresarán mejor individualmente, y que todos están satisfechos con su evolución.

Ha explicado que "normalmente las fusiones se producen en momentos que no son de bonanza, que son de dificultad" y que el actual es un momento que ha definido como dulce para la banca, tras el crecimiento vivido desde 2021.

Ha asegurado que esta consolidación entre entidades medianas "sería buena" para el sistema financiero español, aunque ha reiterado que ahora no se dan las circunstancias.

HIPOTECAS

Preguntado por la reducción en la producción de hipotecas que se ha dado en el primer trimestre, González-Bueno ha señalado que "todo el mundo está de acuerdo en que los precios de las hipotecas están un poco demasiado tensionados", por lo que la entidad ha reducido la cuota de mercado hasta situarse en el 6%.

"Es un mercado que no abandonaremos, pero en términos relativos, cuando los precios se ajustan tanto, lo lógico es ajustar la producción", ha explicado.

Sobre la reducción del margen de intereses, el consejero delegado ha asegurado que el primer trimestre del año "marca el suelo y los ingresos mejorarán trimestre a trimestre" a partir de ahora.

Ha subrayado que no ha habido un descenso de los volúmenes, ya que el saldo creció un 4,1%, y que las subidas de tipos previstas para este año compensarán otros elementos que podrían ser negativos.

TSB

Tras cerrar la venta de TSB, González-Bueno ha explicado que la tasa interna de retorno (TIR) de la operación ha sido del 7%, por lo que la ha definido de "operación magnífica".

Ha afirmado que "estratégicamente, no tenía sentido" mantener TSB dentro del grupo, ya que no tenían la capacidad de seguir desarrollando al banco británico.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/economia/1084265/1/gonzalez-bueno...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06