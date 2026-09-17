Corporate y M&A.- Zaragoza.- Cecilia Zango lleva a Las Armas su fusión de flamenco, músicas del mundo y sonidos urbanos

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La artista y musicóloga extremeña Cecilia Zango actuará este sábado, 19 de septiembre, a las 18.30 horas en Las Armas de Zaragoza, dentro del ciclo Urban AIE, impulsado por la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE) para acercar a nueos públicos a algunos de los principales artistas urbanos del país. El concierto será gratuito, previa reserva a través de DICE, y estará abierto a todas las edades.

Zango presentará en directo su nueva etapa artística, 'FURIOSA', iniciada el pasado abril, en una propuesta que combina raíz flamenca, melismas de la música árabe, influencias africanas y ritmos urbanos contemporáneos. Su formación clásica como violinista, guitarrista y musicóloga constituye la base de un sonido que busca difuminar las fronteras entre tradición y vanguardia.

Durante el concierto en Zaragoza interpretará temas de su nueva etapa como 'Me he prendío (RAM PA PA PAM)', 'Al sur' o 'Harley Kuin', junto a canciones de referencia de su repertorio como 'La Arena', 'Llévame al mar' y 'Endiablá'.

La artista ha definido 'FURIOSA' como una etapa marcada por una actitud "gamberra" y por la ira como punto de partida. "Yo estaba en ruinas, y en este EP he canalizado mi ira y poco a poco me he ido arreglando", ha explicado.

UN REMIX CON SEIS VOCES FEMENINAS

La actuación llegará pocos días después de la publicación del remix de 'Endiablá', lanzado con motivo del Día de Extremadura. La nueva versión, producida por Libra Loggia y disponible en exclusiva en YouTube, reúne seis voces femeninas: la propia Zango y Carolina La Chispa, Celia Romero, Chloé Bird, Chloe DelaRosa y Tamara Alegre, cinco de ellas extremeñas.

Cecilia Zango fue seleccionada en enero de 2026 por el comité de UrbanAIE como una de las artistas principales del circuito. Zaragoza será la tercera parada de su gira, después de sus actuaciones en la Sala Clamores de Madrid y Kantora, en Sevilla.

La gira continuará el 17 de octubre en Casa das Crechas, en Santiago de Compostela, y el 6 de noviembre en la Cooperativa Ítaca de Murcia.

Formada en el Real Conservatorio Superior de Madrid y licenciada en Historia y Ciencias de la Música, Zango comenzó a estudiar violín y guitarra a los nueve años en Cáceres. Entre sus reconocimientos figuran el Premio POP EYE a Mejor Artista Extremeña, el Premio Homenaje de los PME y el Primer Premio de Guitarra del XV Concurso de Jóvenes Músicos de Extremadura.

Tras la repercusión de 'Exótica' y una trayectoria por escenarios y festivales como EuroPride Lisboa, MADO Madrid, Mallorca Live Festival, WOMAD, Extremúsika, BIME o el Teatro Romano de Mérida, la artista llega a Zaragoza con un directo renovado.