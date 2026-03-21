Corporate y M&A.- Zaragoza.- La Escuela Eva Sampedro presenta en el Teatro Arbolé su "revolución de la danza del vientre"

La Escuela Eva Sampedro presenta "Momentum, a fusión bellydance show", en Teatro Arbolé - TEATRO ARBOLÉ

ZARAGOZA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Eva Sampedro presenta este domingo, a las 18.30 horas, en el Teatro Arbolé de Zaragoza el espectáculo 'Momentum, a fusión bellydance show', con el que propone una "revolución de la danza del vientre".

'Momentum, a fusión bellydance show' es un show destinado tanto a público juvenil como adulto pensado para "saborear, compartir, vivir y tomar impulso" con la "magia, exotismo, fuerza y creatividad" de la fusión de la danza del vientre, ha informado Teatro Arbolé.

El espectáculo evoca "el deseo de seguir adelante" y "el impulso, la fuerza energética capaz de generar una corriente, una vibración que propicia resultados favorables", incluso ante la dificultad.