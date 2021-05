González Byass celebrará dos catas históricas de sus vinos en Madrid Fusión

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Familia de Vino de González Byass ha organizado dos catas históricas en la XIX edición de Madrid Fusión, el congreso gastronómico que se celebrará en Madrid, según ha informado la bodega en un comunicado.

En concreto, el 31 de mayo, 'Bodegas Tío Pepe. 185 años entre el cielo y la tierra. Poesía embotellada que nunca olvidarás' propone el primer viaje en el tiempo por la historia de los vinos de Jerez de esta bodega, que será dirigida por el enólogo Antonio Flores, donde se catarán seis vinos que abren una ventana al pasado como Tío Pepe en Rama, Tío Pepe Tres Palmas, Tío Pepe Cuatro Palmas, Oloroso Añada 1975, XC Palo Cortado de "ida y vuelta" y Tío Pancho Romano 1728.

El 1 de junio tendrá lugar la segunda cata histórica que, con el nombre 'González Byass, vinos tintos con personalidad de sur a norte', propondrá un recorrido, de sur a norte, por varias regiones vitivinícolas de España de la mano de grandes vinos tintos de Finca Moncloa (Vino de la Tierra de Cádiz), Finca Constancia (Vino de la Tierra de Castilla), Dominio Fournier (D.O. Ribera del Duero), Bodegas Beronia (D.O. Ca. Rioja), Secastilla y Blecua (D.O. Somontano).