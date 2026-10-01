Mark Ruffalo carga contra la fusión entre Paramount y Warner, que ya tiene fecha: “Debilitará la libertad de expresión” - CONTACTO

MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

Mark Ruffalo ha vuelto a pronunciarse en contra de la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery después de que trascendiera que el acuerdo ya ha sido aprobado, con el próximo 6 de octubre como fecha prevista para que se cierre definitivamente. El actor ha asegurado que este acuerdo beneficia a "multimillonarios oligarcas corruptos" y que "debilitará la libertad de expresión".

"Esta fusión sofocará la creatividad, debilitará la libertad de expresión y costará puestos de trabajo a mucha gente; es un mal acuerdo para este país y nunca debería haberse aprobado", ha escrito Ruffalo en Threads de Instagram. "Es un resultado increíblemente decepcionante para los cientos de miles de personas que nos plantamos para impedirlo, pero tampoco es el final", continúa.

"Este movimiento popular no va a desaparecer, y tampoco lo hará nuestra determinación. Nunca se trató únicamente de una fusión: se trataba de plantar cara a los multimillonarios oligarcas corruptos que pisotean los intereses de la gente corriente para llenarse los bolsillos. Seguimos en esa lucha. Únete a nosotros", concluye el texto.

El actor de Marvel lleva meses expresando públicamente su oposición a la fusión y señalando sus implicaciones políticas. A principios de este mes de septiembre, Paramount sorteaba un obstáculo clave para la fusión al llegar a un acuerdo con los doce fiscales generales que presentaron una demanda para bloquearla.

Ruffalo reaccionaba a la noticia asegurando que, al ceder ante la presión por parte de Paramount, el gobernador de California, Gavin Newson, había brindado "una gran victoria a Trump y sus compinches multimillonarios".

Gavin Newsom hands huge win to Trump and his billionaire cronies. https://t.co/G7GCPHnbcz — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 21, 2026

MARK RUFFALO, ACUSADO DE ANTISEMITISMO POR CRITICAR LA FUSIÓN

Su postura crítica ante la fusión, y concretamente el hecho de señalar los vínculos de los Ellison con Oracle -empresa que apoya al ejército israelí-, le ha valido a Ruffalo ser acusado de antisemitismo por parte de Paramount. El actor se defendió en X, tachando dicha incriminación de "atroz y deshonesta". "Criticar las acciones del primer ministro israelí, un contrato de tecnología militar o a los ejecutivos que lo suministran no es lo mismo que criticar al pueblo judío", afirmaba.

The accusation that I am antisemitic is appalling and fundamentally dishonest. Criticizing the actions of the Israeli prime minister, a military technology contract, or the executives who supply it is not the same as criticizing Jewish people. This critical and necessary dialogue… — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 22, 2026

Aunque Ruffalo es una de las celebridades de Hollywood que más contundentemente ha cargado contra la fusión, son varias las estrellas del mundo del cine y la televisión que también se han mostrado en contra. El pasado abril, más de 1.000 miembros de la industria firmaron una carta abierta contra el acuerdo, entre los que se encontraban intérpretes como Jane Fonda, Emma Thompson, Kristen Stewart o Javier Bardem y directores como Denis Villeneuve, Yorgos Lanthimos o David Fincher.