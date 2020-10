Aaron Sorkin dirige 'El juicio de los 7 de Chicago': "Aquellos enfrentamientos con la Policía son igual a los de ahora"

LOS ÁNGELES, 15 Oct. (EUROPA PRESS- Raquel Laguna) -

ndirige 'El juicio de los 7 de Chicago', su segundo largometraje como realizador tras 'Molly's Game' que llega a Netflix este viernes 16 de octubre. Con un reparto plagado de rostros conocidos como los de Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Mark Rylance o Michael Keaton y con guion del propio Sorkin, el filme relata los eventos sucedidos en 1968, cuando lo que pretendía ser una protesta pacífica en la Convención Nacional Demócrata de Estados Unidos acabó en un choque violento contra las fuerzas de seguridad.

"Esta película no es un documental, no es periodismo", afirmó el director en un encuentro virtual con varios medios de comunicación entre los que se encontraba Europa Press y en el que aseguró que su intención nunca fue la de simplificar los acontecimientos ocurridos en el año 1968.

La historia de 'El juicio de los 7 de Chicago' relata no solo el proceso judicial al que se enfrentaron siete hombres, sino también cómo lo que empezó como una manifestación pacífica contra la guerra de Vietnam terminó en un violento enfrentamiento con la policía y la Guardia Nacional.

"Fred Hampton fue asesinado por la policía en mitad del juicio. Hoy en día, George Floyd, Rayshard Brooks, Breonna Taylor, y otros muchos son asesinados trágicamente de una forma similar. Y los manifestantes se encuentran con gas lacrimógeno, actos violentos y policías federales. Viendo las imágenes de los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía todas las noches, parece exactamente igual a lo sucedido en 1968", dijo Sorkin en referencia a las recientes protestas contra la brutalidad policial en Estados Unidos vinculadas al movimiento Black Lives Matter.

El director recuerda que escribió un primer borrador del guión de 'El juicio de los 7 de Chicago' en el año 2007, después de que se lo pidiera Steven Spielberg, quien quería dirigir un proyecto sobre el juicio.

"Me reuní con Steven en su casa. Me dijo que realmente quería hacer una película sobre este loco juicio por conspiración que tuvo lugar en Chicago en 1969. Tan pronto como salí de allí, llamé a mi padre y le pregunté si me podía contar algo sobre lo sucedido, porque no sabía nada al respecto. Fue uno de los juicios más disparatados en toda la historia del país", explicó Sorkin.

La película cuenta con un reparto de lujo, que incluye rostros tan conocidos como los de Eddie Redmayne, Michael Keaton, Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, Joseph Gordon-Levitt, Abdul-Mateen II, Mark Rylance, Frank Langella o John Carroll Lynch.