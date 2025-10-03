La Academia de Cine convoca la 6 edición de las Ayudas a la Investigación Cinematográfica Luis García Berlanga

Las 'Ayudas a la Investigación Cinematográfica Luis García Berlanga' abren las inscripciones hasta el 12 de noviembre - ACADEMIA DE CINE

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Cine ha convocado la VI edición del programa de 'Ayudas a la Investigación Cinematográfica Luis García Berlanga' que abre sus inscripciones de proyectos desde el próximo 7 de octubre hasta el 12 de noviembre de 2025, según ha informado la institución.

La iniciativa apoyará hasta tres proyectos de investigación relacionados con el conocimiento de la cinematografía española y/o iberoamericana. Además, cada uno de los proyectos seleccionados recibirá una dotación económica de 12.000 euros. Los proyectos inscritos podrán optar a culminar en un trabajo editado o un largometraje documental.

Las solicitudes se realizarán de manera online y los ganadores serán elegidos por un comité de selección que estará formado por profesionales audiovisuales de distintos ámbitos, según ha explicado la Academia.

La Academia ha recordado que los proyectos ganadores de la pasada edición del programa fueron 'Cineclubs y cineclubismo en España y Portugal', de Jorge Juan Nieto Ferrando y Joana Isabel Fernandes Duarte, 'Diálogos cinematográficos entre España y sus potencias aliadas: música, mujeres y escenarios compartidos en el período 1936-1950', de Laura Miranda, e 'Historia y significado del decorado en el cine español', de Jorge Gorostiza y Ana Pérez.

La institución quiere mostrar su apoyo a los campos de investigación historiográfica sobre el cine español e iberoamericano a través de este programa, que desde hace seis años "reivindica la importancia de seguir ahondando en la memoria histórica y cinematográfica".