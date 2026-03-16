Actores y actrices españoles entonan el "no a la guerra" en la 34 edición de los Premios de la Unión: "Más amor y paz"

Los premiados de la Unión de Actores y Actrices posan con sus galardones. - UNIÓN DE ACTORES Y ACTRICES

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Actores y actrices españoles han entonado este lunes el "no a la guerra" durante la gala de los Premios de la Unión en la que han pedido "más amor" y caminar "hacia la paz, a la vez que han reivindicado "más oportunidades" para las personas mayores o intérpretes con discapacidad.

La Unión de Actores y Actrices ha celebrado en el Teatro Circo Price su 34ª edición, con 'Los Domingos' como gran triunfadora de la noche en la industria del cine con tres galardones, mientras que 'Poquita Fe' y 'Anatomía de un Instante' han recibido dos galardones en la industria televisiva.

Entre las autoridades que han asistido ha destacado el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, la directora general del INAEM, Paz Santa Cecilia, el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, la presidenta de la Academia de las Artes Escénicas, Magüi Mira.

La gala ha arrancado con el discurso de la secretaria general de la Unión de Actores y Actrices, Silvia de Pé, que ha enmarcado la edición de este año en "la más absoluta incertidumbre", citando la guerra en Irán y Ucrania, el genocidio de Palestina, la violación de derechos humanos en las calles de Estados Unidos y la situación de las mujeres en Afganistán o la situación de la vivienda en España.

"Mientras todo esto ocurre, crece la censura, la autocensura y la sombra del retroceso en cada nuevo proceso electoral. Frente a esto, nuestro oficio tiene un especial deber social", ha afirmado.

Silvia de Pé, que afronta su última gala como secretaría general, ha asegurado que ha sido un "honor y orgullo" estar al frente de la entidad que ha logrado que se reconozca "la intermitencia, la prestación por desempleo de los artistas, la compatibilidad de jubilación y trabajo artístico o la fiscalidad. "Estamos a punto de que el Estatuto del Artista se actualice después de 40 años", ha destacado.

'LOS DOMINGOS' TRIUNFA CON SUS ACTRICES

Entre los títulos más premiados se encuentran 'Los Domingos', que ha logrado tres de un total de seis nominaciones. Patricia López Arnaiz ha ganado el Premio a Mejor Actriz por 'Los Domingos', mientras que José Ramón Soroiz ha obtenido el Premio a Mejor Actor por 'Maspalomas'. Ambos actores no han acudido a la gala.

También han sido reconocidos Nagore Aramburu -no ha acudido a la gala- y Álvaro Cervantes como Mejor Actriz Secundaria y Mejor Actor Secundario por 'Los Domingos' y 'Sorda', una cinta que con Miriam Garlo se ha llevado el premio a Mejor Actriz Revelación.

La actriz ha entonado el "no a la guerra" y el "no a los feminicidios". "Envejecer se ha convertido en un lujo, no a la guerra y no a los feminicidios", ha señalado.

En categoría masculina, Julio Peña ha obtenido el Premio a Mejor Actor Revelación por 'El Cautivo' y también ha pedido "hacer más el amor y no la guerra". Igualmente, Víctor Sainz y Elvira Mínguez -no ha acudido a la gala- han sido galardonados como Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de Reparto por 'Los Domingos' y 'La Cena'.

'POQUITA FE' Y 'ANATOMÍA DE UN INSTANTE' REINAN EN TELEVISIÓN

En televisión, 'Anatomía de un Instante ha logrado dos premios de los cuatro en los que partía como candidata (Mejor Actor Protagonista para Álvaro Morte y David Lorente como Mejor Actor Secundario), mientras que 'Poquita Fe' se ha llevado las dos categorías actores a los que estaban nominados Felipe Andrés (Mejor Actor de Reparto) y María Jesús Hoyos (Mejor Actriz Secundaria).

Ingrid García-Jonsson --que no ha asistido a la ceremonia-- ha sido reconocida como la Mejor Actriz Protagonista por 'Superestar'. Por su parte, David Lorente ha ganado el premio a Mejor Actor Secundario por 'Anatomía de un Instante' y María Jesús Hoyos a Mejor Actriz Secundaria por 'Poquita Fe'. La intérprete ha pedido más papeles para los actores del "tercer ciclo vital". "Somos muy eficaces porque tenemos mucha experiencia de vida", ha subrayado.

"Este personaje me obliga a pedir a la clase política que baje el tono, que paren ya de arrojarse insultos. La política es el arte de entenderse. Basta ya", ha comentado David Lorente cuando ha recogido su galardón.

Felipe Andrés ha recibido el Mejor Actor de Reparto por 'Poquita Fe' y Natalia Huarte ha logrado el galardón a Mejor Actriz de Reparto por la serie 'Ena, la reina Victoria Eugenia'.

"Cuando hacía la serie pensaba en lo importante que es la memoria y recordar. Esos ecos ahora resuenan a bombas, las escuchamos y qué contradicción estar aquí recibiendo este premio tan agradecida y a la vez sintiendo este miedo en el cuerpo. Por favor caminemos hacia un mundo con más paz. No a la guerra", ha proclamado Huarte.

TEATRO

En teatro, Daniel Albaladejo ha recibido el Premio a Mejor Actor Protagonista por su actuación en 'La señorita de Trevélez', mientras que a Mejor Actriz Protagonista Irene Escolar ha sido la galardonado por 'Personas, lugares y cosas'.

El premio a Mejor Actor de Reparto ha sido para Víctor Clavijo por 'Blaubeeren', que ha pedido estar "vigilantes" porque ha advertido que "se vienen tiempos muy oscuros", y Ania Hernández, Mejor Actriz de Reparto, por 'Numancia'; Mina El Hammani ha recibido el galardón a Mejor Actriz Secundaria; Cristóbal Suárez, Mejor Actor Secundario, por 'Música para Hitler'.

PREMIO PILAR BARDEM PARA PEDRO ALMODÓVAR

El Premio Mujeres en Unión Pilar Bardem ha sido para Pedro Almodóvar, que ha recordado que, de niño, cuando aún no sabía que el cine sería el centro de su vida, fantaseaba con pertenecer al mundo de las estrellas que coleccionaba en un álbum de cromos, un objeto que ha definido como "sagrado".

"Aquel niño, un poco raro, que crecía en La Mancha, lo hacía en una muy mala época para toda España. Me vine a Madrid a los 18 años para estudiar en una escuela de cine que Franco cerró porque creían que era un nido de rojos", ha rememorado.

El cineasta ha dedicado el premio a todos los que aportaron dinero para hacer 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón' y ha confesado que entonces era un director "lleno de limitaciones" y que solo su vocación era mayor que ella. Ha definido a los actores como "el alma" de su trabajo. "Sois muy valientes. He intentado ser cauteloso porque es fácil heriros, soy conscinete de la fragilidad de este trabajo. Espero no haber herido a nadie a lo largo de estos 30 años y si es así pido perdón. Lo he hecho lo mejor que he podido", ha sentenciado.

Asimismo, el Premio Especial de la Unión ha recaído la película 'La voz de Hind Rajab'. Mientras tanto, Antonio Resines ha recogido el Premio a Toda una Vida. "Esto es indignante, espero que este premio no me corte las alas porque tengo la intención de llegar a ser rico y famoso", ha bromeado.

EL "CORAJE" DE JAVIER BARDEM EN LOS OSCAR

Antes de la gala, Carlos Bardem ha desfilado por la alfombra roja y ha reivindicado el "coraje" que tuvo su hermano Javier en la gala de los Oscar al llevar en la solapa de la chaqueta el mensaje del 'No a la guerra'.

"Hace falta gente con coraje como él y hay que decir lo obvio 'No a la guerra'. No hay nada que justifique una guerra. Yo aplaudo mucho a mi hermano porque el valor de los gestos debe medirse por el lugar donde se hacen. Mi hermano arriesga mucho profesionalmente haciendo lo que hizo ayer. Es impresionante", ha afirmado.

Carlos Bardem ha lamentado que "ni un solo norteamericano" mencionara la guerra o la situación del ICE durante la ceremonia y ha contado que muchos compañeros dan la razón a su hermano, pero "en privado". "Es una pena que no se atrevan a decir las cosas", ha agregado. "Es muy importante que todos digamos 'no a la guerra'", ha recalcado.

Por último, Alberto Ammann, premio a Mejor Actor de Producción Internacional por 'Atrapados', también ha admirado el "coraje" de Bardem y ha reconocido que le dio "vergüenza" ver los Oscar porque no tuvieron "valor" para alzar la voz. A Mejor Actriz de Producción Internacional, Carla Díaz por 'Delicious'.