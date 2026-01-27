Las adaptaciones literarias representan un 18% de los estrenos de cine español y un 25% de series en streaming

Archivo - El director Rodrigo Cortés y el actor Mario Casas posan en la presentación de la película 'Escape' en Gran Vía, a 29 de octubre de 2024, en Madrid (España). La película está protagonizada por Mario Casas junto a actores y actrices tan prestigios - Jose Velasco - Europa Press - Archivo

Las adaptaciones literarias ocupan un lugar estable y estratégico dentro del audiovisual español al representar un 18 por ciento de los estrenos cinematográficos nacionales y un 25 por ciento en las series para plataformas, según el informe 'Impacto de las adaptaciones literarias en la industria audiovisual española', presentado este martes y realizado por el Instituto Francés en España y la Consultora Culturia.

Estos datos, según el informe, demuestran que la literatura sigue funcionando como un "vivero privilegiado" de contenidos para cine y televisión, tanto en su vertiente de producción nacional como en proyectos con alcance internacional.

El estudio ha analizado los años 2023-2024, planteando un ámbito que incluye a todo el territorio español, tomando en cuenta ciertas comparaciones con realidades como la de Francia y Estados Unidos, por ejemplo. Además, se ha contado con 26 encuestas realizadas a diversos agentes del sector audiovisual.

Los datos revelan que en los años 2023 y 2024 se estrenaron 52 producciones cinematográficas españolas provenientes de adaptaciones literarias, de un total de 291 títulos, lo que representa un 16,20 por ciento del total, (1 de cada 6 estrenos en sala). En el período de estudio, 17 títulos provenientes de adaptaciones literarias fueron resultado de coproducciones internacionales, de un total de 52 producciones, los que representa el 32,69 por ciento del total (1 de cada 3 adaptaciones literarias).

Entre los títulos adaptados, el documento destaca 'La habitación de al lado', película de Almodóvar inspirada en 'Cuál es mi tormento' de Sigris Nuñez, 'Los destellos', de Pilar Palomero inspirada en 'Un corazón demasiado grande' de Eíder Rodríguez, o 'Soy Nevenka' de Iciar Bollaín inspirado en un ensayo de Juan José Millás.

En total, 12 países formaron parte de coproducciones surgidas de obras literarias. Entre ellos, ha destacado Francia con cinco títulos: tres en 2023 y dos en 2024. El resto de países se han involucrado con uno o dos títulos en el lapso en estudio. Las novelas y el teatro surgen como las fuentes más destacadas para las adaptaciones literarias españolas.

En el período total en estudio, 24 adaptaciones literarias tuvieron su origen en novelas, de un total de 52 producciones, lo que representa 46,15%, un hecho que fue más marcado en 2024 (donde alcanzó el 56,52%). Por su parte, las obras de teatro originaron 17 adaptaciones (32,69%), los cuentos/relatos cuatro, los personajes/hechos reales también cuatro (7,69% c/u) y la novela gráfica 3 (5,77%).

Asimismo, el documento refleja que las adaptaciones literarias en España provienen de obras fundamentalmente nacionales. Así, se observa que la amplia mayoría de las adaptaciones tuvieron su origen en títulos procedentes de España, con 47 adaptaciones de 52, lo que representa 90,38 por ciento. Las obras restantes, que no superaron el 10 por ciento del total, provenían de Francia, India, Uruguay, Australia y Reino Unido.

En este sentido, se observa que la mayoría de las adaptaciones literarias en España derivaron en una película del género drama, con 26 adaptaciones de 52, lo que representa el 50 por ciento. En segundo lugar se encuentran los thrillers y las comedias con 8 de 52 películas y 15,38 por ciento cada uno.

CINE EN PLATAFORMAS

En plataformas, uno de cada seis estrenos de cine correspondió a una adaptación literaria. Así, se observa que durante 2023 y 2024, donde alcanzaron una cuota del 16,74 por ciento, un hecho que fue más marcado en 2024 (donde alcanzó el 18,80%), es decir, 39 títulos, de un total de 233 producciones, tuvieron su origen en una obra literaria.

Este dato se asemeja al que se observa en la proporción de adaptaciones literarias estrenadas es sala respecto al total correspondiente. Las plataformas españolas (Movistar, Filmin, FlixOlé) concentraron el 60,46 por ciento de los estrenos de adaptaciones literarias españolas.

En el período total en estudio, Movistar destacó como la plataforma con más adaptaciones literarias estrenadas, con 16 títulos (37,21%), Amazon Prime Video le siguió con 11 títulos (25,58%) y Filmin con 9 títulos (20,93%).

SERIES ESPAÑOLAS

Entre 2023 y 2024 se estrenaron 29 series españolas provenientes de adaptaciones literarias, de un total de 117 títulos, lo que supone un 24,79% de las producciones. Este nuevo dato confirma que 1 de 4 series producidas en España son adaptaciones literarias, ratificando la importancia de este fenómeno en el sector. La ventana que más series españolas - provenientes de adaptaciones literarias- ha estrenado en el período en estudio es Atresmedia Player, con 6 títulos, seguida de Netflix y Disney+, con 5 títulos cada una. Destaca el hecho de que Disney+ haya estrenado 4 series provenientes de adaptaciones literarias en 2024, el mayor dato absoluto para un año en el período en estudio.

De las 29 adaptaciones literarias estrenadas como series entre 2023 y 2024, 15 corresponden a plataformas internacionales (51,72%), mientras que el 48,28% restante se han realizado en ventanas nacionales, lo que demuestra el interés de compañías como Netflix, Disney+, Prime y Apple TV en apostar por las adaptaciones literarias desde España. De forma marcada, las novelas son el origen de series españolas de adaptaciones literarias. En el período de estudio, este hecho se dio en 23 de 29 casos, equivalentes al 79,31% del total. Los personajes/hechos reales ocupan la segunda posición (5 de 29 títulos, equivalentes al 17,24%), ganando espacio en 2024 frente al año anterior.

De series, el documento destaca 'El Hijo Zurdo', de Rosario Izquierdo, 'La chica de nieve', de Javier Castillo; 'Los Farad' inspirada en 'El traficante de David López o 'Memento Mori', inspirada en César Pérez, entre otras.

DATOS POR PAÍSES

En el plano internacional, en 2024, España se coloca en el 8º lugar en producción de series provenientes de adaptaciones literarias a nivel mundial (desplazada por Malasia), mientras que continúa siendo la segunda a nivel europeo (superada por Reino Unido), representando un 2,85 por ciento de la producción mundial.

En 2024, se han estrenado 574 series de ficción adaptadas en 39 países, una ligera subida con respecto a 2023. Este año, en el que entran en el top 10 Francia e Indonesia, s observa un aumento en el número de adaptaciones a nivel global y en el porcentaje de adaptaciones realizadas.

Así, Japón sigue siendo el país con un mayor porcentaje de adaptaciones literarias sobre las series estrenadas, con un 55,2%. Las adaptaciones aumentan en Tailandia 41,5 por ciento. En Indonesia también sube el porcentaje hasta un 34,2 por ciento, así como en China con un 34,7 por ciento, en Reino Unido con un 30,5 por ciento y en Corea del Sur con un 26,6 por ciento. En Estados Unidos desciende un poco, hasta el 26,1%.