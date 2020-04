Adiós a Michael Robinson: Programación especial en Movistar+ en recuerdo al exfutbolista y legendario comentarista

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista y comentarista deportivo Michael Robinson ha fallecido a los 61 años tras más de un año de lucha contra el cáncer. Movistar+, la que fue su casa profesional durante décadas, le rinde homenaje con una programación especial.

Robinson firmó una exitosa carrera como futbolista en varios clubes ingleses como el Liverpool, donde ganó la UEFA Champions League. Después su carrera le llevó hasta España, donde recaló en el Osasuna y donde, con su entrega en el campo y su forma de ser fuera de él, dejó una huella imborrable. Tras colgar las botas, Michael Robinson trazó una trayectoria inolvidable en el periodismo deportivo.

Hace unos días, Michael concedió una entrevista a su equipo de Informe Robinson para mostrar su agradecimiento por las muestras de cariño recibidas: "Yo tengo absolutamente todo. A mí me ha llovido la suerte. Tengo 61 años, amando y siendo amado. No cabe en la vida de 61 años tanta felicidad, tanta fortuna y buena suerte como tengo yo. Si de fortuna y suerte se tratara, tengo 130 años. No pienso que la vida me debe nada, más bien, al revés",

En esta entrevista, el presentador agradeció también a todo el pueblo español todos estos años en los que se sintió como uno más. "Me siento parte de España, me siento en deuda con un país en el que no nací, que no me conocía y me dejó invadir sus salones durante 30 años", afirmó.

Movistar+ ha programado una programación especial en homenaje a su legado:

#Vamos ofrecerá dos informativos especiales sobre la figura de Michael, los reportajes de Informe Robinson más significativos y emitirá el último partido de UEFA Champions League que comentó junto a Carlos Martínez, el Liverpool-At.Madrid.

11:55h Informe Robinson: 'El Liverpool de Fernando Torres', con una presencia de Michael en el estadio y en el equipo de su vida.

12:20h Informe Robinson: Seve, la leyenda continúa

12:40h Informe Robinson 10 años: una película que recoge lo mejor de esta década de historias ligadas a la vida y al deporte.

14:00h Informativo Especial.

16:00h La mirada de Robin. Michael Robinson recuerda con su genuina mirada los momentos cumbres de LaLiga desde que él empezó a comentar partidos

16.30h Serie de Informe Robinson elegidos por el equipo que ha dirigido Michael Robinson.

20:30h Especial informativo.

22:00h Especial Informe Robinson.

23:00h Último partido narrado por Michael Robinon