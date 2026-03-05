Aena impulsa los aeropuertos como escenarios de referencia para rodajes

Aena firma un acuerdo con Spain Film Commission (SFC) para impulsar los aeropuertos como localizaciones de rodajes - AENA

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora general Comercial e Inmobiliaria de Aena, María José Cuenda, y el presidente de Spain Film Commission (SFC), Juan Manuel Guimeráns, han firmado un acuerdo para la adhesión del gestor aeroportuario al Consejo de Patronos de la entidad.

Esta alianza estratégica tiene como objetivo fundamental impulsar el uso de los aeropuertos de la red española como localizaciones preferentes para todo tipo de producciones audiovisuales, reforzando la posición de España como destino internacional de rodajes.

A través de esta colaboración, Aena se compromete a promover y facilitar la realización de filmaciones en sus instalaciones, buscando convertirse en un prescriptor de referencia para la industria.

El acuerdo no solo se centra en la producción de películas, series o documentales, sino que también pretende fomentar el denominado 'turismo de pantalla', un fenómeno que moviliza a espectadores y seguidores hacia aquellos lugares que han servido de escenario para sus obras audiovisuales favoritas.

Ambas entidades trabajarán de forma conjunta en el desarrollo de un marco normativo propicio que agilice los procesos de producción en el entorno aeroportuario. Asimismo, el convenio contempla la realización de acciones de promoción de la industria española de rodajes y la cooperación en encuentros profesionales.

Estos eventos permitirán generar sinergias entre las empresas y clientes de Aena y los socios de la SFC en los principales festivales, mercados y ferias del sector, tanto a nivel nacional como internacional.

Con esta incorporación, Aena se suma a un consejo de patronos del que ya forman parte grandes corporaciones como Telefónica, Netflix, IZEN y Amazon. El gestor aeroportuario pone así en valor su amplia oferta de localizaciones, destacando el potencial estético y funcional de sus terminales y pistas para integrarse en la narrativa audiovisual contemporánea.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de Aena por diversificar su actividad y difundir el potencial de su red de infraestructuras más allá del transporte de pasajeros.

Al facilitar el acceso de las productoras a estos espacios, la compañía espera no solo atraer inversión del sector creativo, sino también contribuir a la proyección de la imagen de España y sus aeropuertos en pantallas de todo el mundo.