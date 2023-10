'Aftersun', 'Anatomía de una caída' o 'Las ocho montañas' competirán por el Goya a mejor película europea

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Películas como 'Aftersun', 'Anatomía de una caída' o 'Las ocho montañas' son algunas de las diez historias presentadas por las academias de cine y los comités de selección de sus respectivos países para competir por ser nominadas al Goya a la Mejor Película Europea.

En esta selección, el mismo número que el año pasado, la mitad de los títulos están dirigidos o codirigidos por mujeres. Reino Unido ha escogido 'Aftersun', de Charlotte Wells; y Francia 'Anatomía de una caída', de Justine Triet. De factura griega es 'Behind The Haystacks', dirigida por Asimina Proedrou, mientras que la apuesta de Suiza es 'Foudre' (Thunder), de Carmen Jaquier.

También aspiran al premio la cinta portuguesa de Marco Martins, 'Great Yarmouth: Provisional Figures'; la italiana 'Las ocho montañas', codirigida por Charlotte Vandermeersch y Felix Van Groeningen; y la croata 'Safe Place', dirigida por Juraj Lerotic.

Las opciones se completan con la elección de Alemania, 'Sala de profesores (The Teachers' Lounge)', de Ilker Çatak; la de Azerbaiyán, 'Sughra's Sons', que firma Ilgar Najaf; y la de Luxemburgo, 'The Last Ashes', dirigida por Loïc Tanson.