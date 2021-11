Agustí Villaronga estrena 'El vientre del mar': "El hombre es un lobo para el hombre y más en circunstancias extremas"

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agustí Villaronga estrena 'El vientre del mar', una película basada en un relato de Alessandro Baricco sobre el naufragio de la fragata de la marina francesa Méduse en 1816, con la que el director confirma que "el hombre es un lobo para el hombre, y más aún en circunstancias extremas".

"Estoy de acuerdo con ese pensamiento. Es una pena darte cuenta de la poca empatía de las personas dependiendo de las circunstancias: basta muy poco para que una persona se convierta en enemigo de la otra. Hay excepciones, pero no es lo general", ha lamentado en una entrevista con Europa Press el cineasta catalán.

De hecho, Villaronga ha señalado que eligió contar esta historia por tratarse de un relato de "muchas tormentas, mucha locura, mucho sol, mucha sed y mucha hambre". "Eso te deja la cabeza fuera de lugar. Y en algunos casos, el de mimetizarse con el mar, con una visión mística que no tiene que ver con la locura", ha afirmado.

Baricco narra estos hechos en la novela 'Oceano Mare', concentrados en un capítulo titulado 'El vientre del mar' y este naufragio ya le sirvió a Théodore Géricault como inspiración para su famoso cuadro de 'La balsa de la medusa'. Villaronga ha apostado por una modesta historia --bajo presupuesto, escenificación teatral-- después de haber rodado la superproducción de 'Nacido rey'.

"La diferencia es tremenda y me ha costado pasar de una a otra. Con 'Nacido rey' iban tantos por delante de ti que te cansabas menos que en un rodaje pequeño como este, con menos gente y muy artesanal. Pero la alegría que da la creación libre, sin opiniones externas, es tan agradable que repetiría ahora mismo. Aunque se gane tan poco que es imposible hacerlo más veces", ha comentado con humor.

Villaronga ha apostado por una puesta en escena muy teatral, que se mezcla con las escenas en mar abierto. "Pero en el mar estuvimos poco tiempo, solo dos días. Es muy complicado, las cámaras no pueden ser demasiado grandes, hay que estar enfocando a un lugar siempre de mar abierto... fue un poco sálvese quien pueda", ha reconocido.

"QUIERO UNA VIDA MÁS LIBRE"

En una entrevista reciente en el programa de radio 'Al Día', de IB3 Radio, el cineasta hizo público que padece cáncer. Villaronga ha explicado cómo ha llevado el confinamiento y sus ganas de dejar atrás las restricciones por la pandemia, a pesar de que al principio fue un periodo de calma.

"A mí el confinamiento me cogió en Mallorca. El hecho de repente de estar en calma, frenando los movimientos, me vino muy bien al principio y lo agradecí: veía el mar, cómo los cormoranes volvían a llegar, la limpieza del aire... Pero al cabo de un tiempo quieres que la vida no sea igual, pero sí mas libre, porque la soledad de la gente con el Covid duele", ha asegurado.

El punto más alto de la carrera de Villaronga llegó con su reconocimiento en los Goya gracias a 'Pa negre'. "De repente el público se enteró de que había un tipo como yo que hacía este cine y eso lo agradezco. De todas formas, no es que me dé igual que vayan a ver mi cine, pero no voy a cambiar mi forma de pensar para hacer un cine mas fácil. Es más honesto conmigo mismo", ha concluido.