Alain Delon recibirá la Palma de Oro honorífica del Festival de Cannes

La leyenda viva del cine francés, Alain Delon, recibirá la Palma de Oro honorífica en la 72ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes. Con este reconocimiento, el certamen rendirá un tributo especial a su excelente trayectoria cinematográfica, en la que hay títulos imprescindibles de la historia del cine como 'Rocco y sus hermanos' (1960), 'El gatopardo' (1963) o 'El silencio de un hombre' (1967).

El anuncio lo ha hecho Thierry Frémaux, delegado general del Festival de Cannes, mediante un comunicado. "Pierre Lescure y yo estamos encantados de que Alain Delon haya aceptado ser honrado por este festival. Dudó durante bastante tiempo, ya que era reacio en aceptar esta Palma de Oro, puesto que pensaba que solo debería venir a Cannes para conmemorar a los directores con los que ha trabajado", declara.

"Alain Delon es un grande, una leyenda vida, un icono global [e incluso] un imán para la taquilla. Cannes rendirá homenaje a esta maravillosa figura del cine. Su carisma, sus ojos, Delon es un género en sí mismo", escribió Frémaux, citando la película 'El silencio de un hombre' como fuente de inspiración de "John Woo y Quentin Tarantino".

La relación de Delon con el Festival fue desde los inicios del célebre actor. Pisó, por primera vez, la Croisette en 1961, para presentar "¡Qué alegría vivir!", dirigida por René Clément. Volvió a Cannes para presentar 'El eclipse' (1962), de Michaelangelo Antonioni; 'El gatopardo' (1963), de Luchino Visconti, y 'El otro Sr. Klein' (1976), de Joseph Losey. Además, el intérprete acudió a la celebración del 60 aniversario del festival, como también ha apoyado activamente la restauración de varios largometrajes presentados la sección Clásicos de Cannes.

LEYENDA VIVA DEL CINE

Con este reconocimiento, Alain Delon sigue los pasos de otros grandes del cine como Jeanne Moreau, Woody Allen, Bernardo Bertolucci, Jane Fonda, Clint Eastwood, Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Léaud, Manoel de Oliveira o la recientemente fallecida Agnès Varda. Retirado desde 2012, el actor reconoció que aún tiene una cuenta pendiente con el cine. "Tengo una oportunidad perdida que siempre me perseguirá, me hubiera gustado que me dirigiese una mujer cineasta antes de fallecer", declaró.

Apodado el Samurái de Primavera en Japón, debido a la película dirigida por Jean-Pierre Melville en 1967, Alain Delon ha protagonizado más de 80 largometrajes y ha trabajado con cineastas de la talla de los citados Antonioni, Visconti y Melville, como también con Jean-Luc Godard, Patrice Leconte, Jacques Deray o Louis Malle. Ha compartido cartel con otros actores míticos como Jean Gabin, Romy Schneider, Catherine Deneuve o Yves Montand.

La 72ª edición del Festival de Cannes se celebrará entre 14 al 25 de mayo, con la película 'The Dead Don't Die', de Jim Jarmusch, como filme de apertura. Este año, el jurado de la Selección Oficial lo presidirá el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu.