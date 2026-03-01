Alaua Ruiz de Azúa, Mejor Guión Original en los Premios Goya 2026 por su trabajo en 'Los Domingos'

BARCELONA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alauda Ruiz de Azúa ha recibido este sábado el Premio Goya 2026 al Mejor Guión Original por su trabajo en 'Los Domingos'.

En esta categoría también estaban nominados Jose Mari Goenaga, por 'Maspalomas'; Oliver Laxe y Santiago Fillol, por 'Sirat'; Agustín Díaz Yanes, por 'Un fantasma en la batalla'; y Avelina Prat, por 'Una quinta portuguesa'.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).