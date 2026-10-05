Alfonso del Amo, Premio Nacional: "En una guerra pierde todo el mundo porque hay muertos por todos lados"

El jurado ha decidido concederle este galardón por “ser una figura indiscutible de prestigio internacional en el ámbito de los archivos fílmicos. - MINISTERIO DE CULTURA

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El investigador y conservador cinematográfico Alfonso del Amo, galardonado este lunes con el Premio Nacional de Patrimonio Cinematográfico y Audiovisual 2026, ha defendido que en una guerra "pierde todo el mundo porque hay muertos por todos lados" y ha reivindicado la necesidad de seguir recordando la Guerra Civil porque "conocerla es fundamental" para evitar que vuelva a producirse otra contienda.

"Una guerra no la gana nadie, hay muertos por todos lados. En la Guerra Civil hubo muchos cientos de miles de muertos y eso fue dolor por todas partes. En una guerra pierde todo el mundo, pese a que haya gente que levante la bandera de manera triunfal", ha asegurado el premiado, que estudió durante diez años, entre 1986 y 1996, el cine de la Guerra Civil para elaborar el Catálogo sobre la Producción Cinematográfica relacionada con la contienda junto con otros trabajadores de Filmoteca

De este modo, se ha refereido al arranque de las jornadas '1936. La guerra que todos perdimos', organizada en Sevilla este lunes por Arturo Pérez-Reverte, tras la polémica originada el año pasado después de la renuncia a participar en el programa de varios ponentes.

El primero de ellos fue el escritor David Uclés, que alegó que no quería compartir espacio con el expresidente del Gobierno, José María Aznar, ni con el exsecretario general de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Al autor le siguieron, entre otros, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, o la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez.

Del Amo ha explicado que la sensación que le dejó el análisis del cine de la Guerra Civil durante diez años es "cualquier cosa menos triunfalista para nadie", ni para "los siniestros vencedores" ni para "los hundidos perdedores".

También ha defendido que se debe "seguir hablando" de la Guerra Civil porque el que "no recuerda su historia está condenado a repetirla", y considera que se habla "muy poco" de este tema. "No se ha promovido suficientemente el conocimiento de lo que fue la Guerra Civil", ha subrayado.

El jurado ha destacado en el fallo que el galardón resulta "especialmente pertinente" porque su Catálogo general del cine de la Guerra Civil "marcó un antes y un después" en el conocimiento de las películas producidas en España durante el conflicto.

UN ANUNCIO "UN POCO ACCIDENTADO"

Respecto al Premio Nacional de Patrimonio Cinematográfico y Audiovisual, Del Amo ha asegurado que no esperaba recibirlo y ha explicado que la llamada que le comunicó la concesión fue "un poco accidentada", porque se encontraba paseando con su mujer por el Retiro y había zonas sin cobertura.

"Hoy el ministro estaba demasiado ocupado para dedicarse a este tipo de cosas, por lo que me ha llamado la directora de Filmoteca Española, Valeria Camporesi", ha desvelado. El investigador ha reconocido que no tenía "ni la más remota idea" de que se concediese este lunes el galardón, aunque ha confesado que hace dos años le habían mencionado sus posibilidades de ganar en ese momento.

El premiado ha restado importancia al fallo del jurado, que le reconoce como "figura indiscutible" de prestigio internacional en el ámbito de los archivos fílmicos. "Todo es discutible", ha bromeado.

Además, ha explicado que las películas y los materiales cinematográficos "no se hicieron ni se hacen para que perduren en el tiempo", sino para un uso comercial, por lo que "se consumen y se agotan" rápidamente.

El reconocimiento ha sido recibido con alegría por su familia, especialmente por su mujer que estaba junto a él cuando recibió la noticia.