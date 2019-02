Alfonso Cuarón arrasa con 'Roma' en los premios del sindicato de directores estadounidenses

Actualizado 03/02/2019 17:33:55 CET

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alfonso Cuarón se ha sido galardonado como mejor director en los premios que otorga el Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA) en la ciudad de Los Ángeles por su trabajo en Roma. Un premio significativo de cara a la ceremonia de los Oscar, donde el filme está nominado a diez estatuillas.

El director mexicano se impuso a otros pesos pesados como Bradley Cooper (Ha nacido una estrella), Peter Farrelly (Green Book) o Adam McKay (Vice).

Cuaron quiso agradecer el premio a todos los presentes, a los compañeros de nominación y a las actrices nominadas a los Oscar, Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, que le entregaron el galardón: "Roma simplemente no existiría sin la generosidad y el esfuerzo de Yalitza (Aparicio) y Marina (de Tavira). De algún modo, junto al resto del reparto, lograron dar vida a esta película".

El premio otorgado por el Sindicato de Directores es uno de los galardones clave en la temporada de premios. Según la estadística, de los diez últimos premiados por el sindicato, nueve de ellos se convirtieron en el ganador del Oscar a la mejor dirección, con la única excepción de Ben Affleck por 'Argo', que no fue candidato a la estatuilla. Si se cumplen los pronósticos, Cuarón (y Netflix) pueden tener el Oscar un poco más cerca.

Lista de premiados por el Sindicato de Directores

MEJOR DIRECCIÓN

Alfonso Cuaron - Roma

Bradley Cooper - Ha nacido una estrella

Peter Farrelly - Green Book

Spike Lee - Infiltrado en el KKKlan

Adam McKay - Vice

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL

Bo Burnham - Eighth Grade

Bradley Cooper - Ha nacido una estrella

Carlos Lopez Estrada - Blindspotting

Matthew Heineman - A Private War

Boots Riley - Sorry to Bother You

MEJOR DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL

Tim Wardle - Three Identical Strangers

Morgan Neville - Won't You Be My Neighbor?

Ramell Ross - Hale County This Morning, This Evening

Elizabeth Chai Vasarhelyi & Jimmy Chan - Free Solo

Betsy West & Julie Cohen - RBG

MEJOR DIRECCIÓN DE SERIE DRAMÁTICA

Adam McKay -La sucesión, "Celebration"

Jason Bateman - Ozark, "Reparations"

Lesli Linka Glatter - Homeland, "Paean to the People"

Chris Long - The Americans, "START

Daina Reid - El cuento de la criada, "Holly"

MEJOR DIRECCIÓN DE SERIE DE COMEDIA

Bill Hader - Barry, "Chapter One: Make Your Mark"

Donald Glover - Atlanta, "FUBU"

Hiro Murai - Atlanta, "Teddy Perkins"

Daniel Palladino - La maravillosa Sra. Maisel, "We're Going to the Catskills!"

Amy Sherman-Palladino - La maravillosa Sra. Maisel, "All Alone"

MEJOR DIRECCIÓN PELÍCULA DE TELEFILME O MINISERIE

Ben Stiller - Fuga en Dannemora

Cary Joji Fukunaga - Maniac

Barry Levinson - Paterno

Jean-Marc Vallee - Heridas abiertas