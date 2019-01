Estados Unidos niega el visado a un actor de 'Roma' para acudir a los Oscar 2019

Actualizado 24/01/2019 11:16:35 CET

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El actor mexicano Jorge Antonio Guerrero, que interpreta a Fermín en Roma, tiene pocas posibilidades de acudir a los Oscar 2019. El intérprete, que encarna a Fermín en el filme dirigido por Alfonso Cuarón, ha solicitado la visa en tres ocasiones para acceder a los Estados Unidos con motivo de la 91º gala de los Oscar.

En todos los casos el permiso le ha sido denegado, según recoge la revista Quién, lo que dificulta en gran medida que Guerrero pueda asistir a la ceremonia de entrega de los Oscar junto a sus compañeros de reparto.

Una de las productoras de la película dirigida por Cuarón ha mediado para que el actor asista junto al resto de los nominados a los Oscar, previa invitación para que la embajada de Estados Unidos permitiera su entrada al país. En la carta se especificaba que Guerrero estaba invitado a la gala de los Globos de Oro y de los Premios Oscar.

"Expresamente, llevé una carta que no quisieron leer. En mi segundo intento, decían que yo iba a trabajar, y yo contesté que no, que iba como invitado", relató Guerrero a la revista Quién. Roma, película en la que Guerrero participa, opta a 10 estatuillas, siendo el primer filme en español nominada en la categoría de mejor película, la más importante.

El actor mexicano confía en poder arreglar la situación, a pesar de que no es la primera vez que un invitado a la gala de los Oscar se queda sin poder entrar a Estados Unidos a causa de su férrea política migratoria. En 2017, y a pesar de ganar el premio a la mejor película de habla no inglesa, la actriz Taraneh Alidoosti y el director Asghar Farhadi (El viajante) no acudieron en protesta a la férrea política migratoria de Trump que no entregaba visados a ciudadanos iraníes.

Kareem Abeed, productor del documental Last Men in Aleppo, también nominado a los Oscar el año pasado, también tuvo problemas con su visado y no supo hasta pocos días antes si acudiría a la ceremonia a la que finalmente asistió.