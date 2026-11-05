Almodóvar tilda de "terrorífico" un Gobierno de PP-Vox y teme censura en el cine: "Nos espera una travesía por desierto"

Archivo - El director Pedro Almodóvar (i) durante la inauguración de la Conferencia Ministerial por la Cultura Palestina, en el Museo del Prado, a 15 de julio de 2026, en Madrid (España). Este encuentro de diplomacia cultural tiene el objetivo de reforzar - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Pedro Almodóvar ha confesado que tiene el alma "preocupadísima" por las encuestas electorales del próximo 29 de noviembre y ha calificado de "terrorífica" la posibilidad de que el PP y Vox lleguen al Gobierno, al tiempo que ha alertado de que las propuestas de ambas formaciones pueden derivar en censura.

"Si las cosas van como dicen las encuestas, nos espera una travesía del desierto dura a la cual tenemos que reaccionar", ha advertido el cineasta en una entrevista en el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER, recogida por Europa Press.

Almodóvar considera que PP y Vox ya están hablando de "que va a haber censura" y ha puesto el foco en la propuesta del gobierno de Castilla y León de eliminar las ayudas a las películas que "impliquen adoctrinamiento ideológico". "No dicen exactamente la palabra censura, pero están hablando de que la va a haber. En Castilla y León dicen que quieren películas sin ideología, que no adoctrinen y que no tengan propaganda. Y yo me pregunto ¿cómo verán ellos lo del adoctrinamiento en una cinta?", ha cuestionado.

En este sentido, ha señalado que el término "propaganda" es una palabra que no oía "desde la Guerra Fría". "Eso se llama llanamente censura", ha agregado.

Preguntado por si considera que Pedro Sánchez merece otros cuatro años de Gobierno, Almodóvar ha matizado que no sabe si el actual presidente debe continuar, pero sí ha defendido que España necesita "un gobierno progresista". "Yo no sé si Sánchez, pero sí desde luego un gobierno progresista. Hay muchas cosas que se han quedado sin hacer, pero yo creo que en la historia de nuestra democracia no ha habido un presidente al que se le haya atacado, denostado e insultado más", ha lamentado.

El realizador ha defendido que tiene que ser "muy complejo" gobernar con un parlamento "totalmente hostil" y que emplea un tono irrespetuoso entre ellos. "Yo no he visto en ninguna profesión que los profesionales se hablen entre sí en ese tono", ha asegurado.

Almodóvar ha llamado a la ciudadanía a acudir "masivamente" a las urnas para que el resultado electoral sea lo más representativo posible. "La otra opción es PP y Vox y, aunque tengamos cosas que reprocharle al Partido Socialista, la otra opción es terrorífica", ha insistido.

El director manchego ha lamentado la división de las fuerzas de izquierdas y ha criticado que no hayan sido capaces de acudir unidas a las elecciones. "Hay una tendencia tradicional de dividirse entre la izquierda, que es muy poco práctica. Así nos va", ha señalado, antes de insistir en que está "muy preocupado" por los resultados que anticipan los sondeos.

Asimismo, ha expresado su preocupación por el auge de la ultraderecha y por su creciente falta de complejos a la hora de defender sus planteamientos. Para ilustrarlo, ha mencionado los casos de Donald Trump en Estados Unidos y Javier Milei en Argentina, y ha advertido de que la llegada de estos dirigentes al poder mediante elecciones le hace incluso "desconfiar de la democracia".

"Estamos en unos niveles en que la ultraderecha no es que no tenga complejos, sino que hace alarde, y eso da mucho miedo", ha concluido.